19:31 25.01.2026

Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

Колишній керівник Офісу президента Андрій Єрмак поновив право на адвокатську діяльність.

Згідно даних на сайті Національної асоціації адвокатів України, право на заняття адвокатською діяльністю поновлено згідно п.1 ч.4 ст.31 ЗУ "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" з 23.01.2026 на підставі заяви адвоката.

Згідно з відкритими даними Єрмака на сайті асоціації, його право на заняття адвокатською діяльністю було зупинено з 20 лютого 2020 року на підставі заяви. З 11 лютого 2020 року він очолював Офіс президента, звідки був звільнений 28 листопада 2025 року.

Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю Єрмак отримав у грудні 1995 року.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський 28 листопада підписав указ Nº868/2025 про звільнення Єрмака з посади керівника Офісу президента, яку той обіймав з 11 лютого 2020 року. Перед тим НАБУ та САП на підставі ухвали слідчого судді ВАКС провели обшуки у Єрмака, але про підозру жодній особі не повідомляли.

Єрмак, який до п’ятниці обіймав посаду, повідомив газеті The New York Post, що вирушає на фронт невдовзі після подання у відставку та проведеного в його будинку обшуку Національним антикорупційним бюро.

 

