Чернишов підтвердив, що Єрмак є його "кумом", але не підтримує з ним звʼязок, як і з Міндічем

Колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов заявив, що не підтримує звʼязок з фігурантами справи "Мідас" - Тимуром Міндічем і колишнім керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а також підтвердив, що останній є "хрещеним батьком" його дитини.

"Медійна складова побігла уже дуже далеко. Всі переконані у вині. Всі вже покарані, всі майже відбувають покарання. Але є інформаційна бульбашка, жертвами якої ми всі є", - заявив Чернишов під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану в четвер, трансляцію якого веде на ютюб-каналі народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), коментуючи розслідування довкола нього.

Чернишов розповів, що познайомився з Андрієм Єрмаком під час призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації, а саме в кінці 2019 - на початку 2020 років, але зауважив, що він не проводив з ним співбесіду, як і на посаду віцепремʼєра - міністра національної єдності.

"Я можу назвати Андрія Єрмака своїм товаришем, людиною, з якою я працював останні пʼять років", - додав Чернишов, відповідаючи на запитання, чи є Єрмак його другом.

В той же час, він заявив, що наразі не підтримує звʼязок з колишнім керівником Офісу президента.

Натомість Чернишов підтвердив, що Єрмак є "хрещеним батьком" його дитини.

Також він розповів, що знайомий з Тимуром Міндічем, і підтвердив, що познайомився з ним на відпочинку в Ізраїлі. "Так, це мій товариш", - сказав Чернишов, відповідаючи на запитання, чи є Міндіч його другом, але зауважив, що не підтримує з ним зʼязок.

Що стосується президента Володимира Зеленського, Чернишов повідомив, що познайомився з ним за декілька років до 2019-го року. На запитання, чи є вони "кумами", колишній віцепремʼєр відповів заперечно.

Як повідомлялося, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 10 листопада 2025 року повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас". Задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору.

14 листопада НАБУ та САП вручили колишньому віцепрем’єр-міністру Чернишову клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, експосадовець був серед відвідувачів так званої "пральні" - місця, де здійснювалася легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом. Зокрема, цей об’єкт перебував під контролем керівника злочинної організації, викритої НАБУ та САП напередодні. Детективи задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад 1,2 млн доларів та майже 100 тис. євро готівкою. Діяння кваліфіковане за ст. 368-5 (незаконне збагачення) Кримінального кодексі України.

18 листопада ВАКС обрав Чернишовузапобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 51,6 млн грн. 19 листопада застава була внесена. Пізніше ексвіцепрем’єр оскаржив рішення щодо запобіжного заходу, але Апеляційна палата ВАКС залишила його в силі.

23 червня НАБУ і САП повідомили Чернишову про підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Зокрема, його дії на колишній посаді міністра розвитку громад та територій кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили Чернишова, коли той обіймав посаду міністра, його радника, тодішнього держсекретаря міністерства та директорку державного підприємства. Правоохоронці вважають, що міністр створив умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства у незаконний спосіб уклала з потрібною будівельною компанією інвестиційні договори. Згідно з ними, забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.

27 червня ВАКС обрав Чернишову запобіжний захід у вигляді застави в 120 млн грн, задовольнивши клопотання частково, зокрема, відмовивши у носінні електронного засобу контролю (браслету). За рішенням суду, на підозрюваного покладено такі обов’язки: прибувати за кожним викликом детектива, прокурора або суду, повідомляти про зміну свого місця проживання та місця роботи, не відлучатися з території України без дозволу слідчого, прокурору або суду. 2 липня за Чернишова було внесено заставу в повному обсязі.

