Інтерфакс-Україна
Події
18:05 25.01.2026

Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

1 хв читати
Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС
Фото: скриншот відео

Президент Польщі Кароль Навроцький не може надати свій прогноз щодо дати вступу України в Європейський Союз, але, за його словами, Україна рухається на шляху до західної, а не східної цивілізації.

"Зеленський каже 2027 рік, президент Наусєда каже 2030 рік. Не хотів би свого прогнозу тут вкидати в цю дискусію, бо процес вступу вимагає, по-перше, збалансованості, а з іншого боку, поляки самі знають, як довго займає час для того, щоб вступити в Європейський Союз", - сказав Навроцький під час спільної конференції з українським і литовським колегами у Вільнюсі.

"Якщо ми будемо говорити про стратегічне питання, то український шлях йде до частини західної цивілізації, а не до східної цивілізації", - додав він.

Теги: #україна #навроцький #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:58 25.01.2026
Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

17:56 25.01.2026
Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

07:00 25.01.2026
Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

Американські гарантії безпеки для України є критично важливішими за європейські - ЗМІ

16:25 24.01.2026
Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

15:52 24.01.2026
Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

Наступний раунд переговорів між Україньою, США та РФ відбудеться наступного тижня – ЗМІ

15:26 24.01.2026
Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

13:47 24.01.2026
Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

Віцепрем’єр Кулеба: 447 генераторів надійдуть з ЄС до України протягом тижня, 2 з них великої потужності

13:16 24.01.2026
ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

ЄС мобілізує частину цивільної допомоги з кредиту у EUR90 млрд на підтримку енергосистеми України – посольство Франції

22:52 23.01.2026
США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

17:10 23.01.2026
Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

Рада ЄС на рівні глав МЗС знову обговорить Україну

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

ОСТАННЄ

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

Одна людина постраждала в Харкові через удар БпЛА

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА