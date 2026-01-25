Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

Фото: скриншот відео

Президент Польщі Кароль Навроцький не може надати свій прогноз щодо дати вступу України в Європейський Союз, але, за його словами, Україна рухається на шляху до західної, а не східної цивілізації.

"Зеленський каже 2027 рік, президент Наусєда каже 2030 рік. Не хотів би свого прогнозу тут вкидати в цю дискусію, бо процес вступу вимагає, по-перше, збалансованості, а з іншого боку, поляки самі знають, як довго займає час для того, щоб вступити в Європейський Союз", - сказав Навроцький під час спільної конференції з українським і литовським колегами у Вільнюсі.

"Якщо ми будемо говорити про стратегічне питання, то український шлях йде до частини західної цивілізації, а не до східної цивілізації", - додав він.