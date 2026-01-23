Інтерфакс-Україна
Події
22:52 23.01.2026

США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз мають на меті мобілізувати $800 млрд державних і приватних коштів для масштабної відбудови України після завершення повномасштабного російського вторгнення, йдеться в публікації Politico.

Згідно з 18-сторінковим документом Європейської Комісії, датованим 22 січня, що отримали в розпорядження Politico, стратегія розрахована на 10 років і передбачає прискорений шлях країни до членства в ЄС. Реалізація плану безпосередньо залежить від досягнення домовленостей про припинення вогню, яке наразі залишається недосяжним.

Зазначається, що проект включає як довгострокові заходи до 2040 року, так і невідкладний 100-денний оперативний план для запуску відновлення одразу після припинення бойових дій.

У компанії BlackRock, яка консультує процес на безоплатній основі, наголошують на складності залучення зовнішніх інвестицій до моменту затихання фронту.

Віце-голова BlackRock Філіп Гільдебранд під час виступу в Давосі зазначив, що для інституційних інвесторів, зокрема пенсійних фондів, вкладення капіталу в зону активного конфлікту є практично неможливим завданням через фідуціарні обов'язки перед клієнтами. Запропонований "план процвітання" є частиною ширшої мирної ініціативи з 20 пунктів, де Сполучені Штати виступають не просто донором, а стратегічним економічним партнером та "якорем довіри", що має стимулювати приплив приватного капіталу в енергетику, інфраструктуру та технологічний сектор.

Фінансова модель проекту передбачає, що протягом наступного десятиліття ЄС, США та міжнародні фінансові інституції, такі як МВФ і Світовий банк, спрямують $500 млрд публічного та приватного капіталу.

Європейська комісія планує виділити додатково EUR100 млрд через бюджетну підтримку та інвестиційні гарантії в межах наступного семирічного бюджету з 2028 року, що має розблокувати 207 мільярдів євро інвестицій. Зі свого боку США планують залучати ресурси через спеціальний Інвестиційний фонд реконструкції США-Україна, фокусуючись на участі американських компаній у проектах, пов'язаних із критичними мінералами та енергомережею. Обговорення подальших кроків за участю представників України, США та РФ заплановане на найближчі вихідні в Абу-Дабі.

Джерело: ttps://www.politico.eu/article/document-eu-us-pitch-800b-post-war-prosperity-plan-for-ukraine/

Теги: #відновлення #єс #сша

