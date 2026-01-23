Інтерфакс-Україна
02:28 23.01.2026

Кошта: ЄС готовий продовжувати конструктивну співпрацю з США, захищаючи свої інтереси

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляє, що Європейський союз залишається готовим продовжувати конструктивну співпрацю з США, але буде відстоювати та захищати свої інтереси від будь-якого примусу.

Відповідну заяву він зробив у п’ятницю ранком по завершенню позачергового засідання Європейської ради, скликаної через дії президента США Дональда Трампа по відношенню до країн Європейського союзу.

"Ми залишаємося готовими продовжувати конструктивну взаємодію зі Сполученими Штатами з усіх питань, що становлять спільний інтерес, зокрема щодо створення умов для справедливого та міцного миру в Україні... Водночас Європейський Союз продовжуватиме відстоювати свої інтереси та захищатиме себе, свої держави-члени, своїх громадян та свої компанії від будь-якої форми примусу. І він має для цього повноваження та інструменти, і зробить це, якщо і коли це буде необхідно", - заявив Кошта.

Президент Європейської ради нагадав, що ЄС та США є партнерами та союзниками. "Ми створили трансатлантичну спільноту, сформовану історією, засновану на спільних цінностях та віддану процвітанню й безпеці наших народів. Ми вважаємо, що відносини між партнерами та союзниками повинні регулюватися сердечно та з повагою. Зрештою, Європа та Сполучені Штати мають спільний інтерес до безпеки Арктичного регіону, зокрема, співпрацюючи через НАТО. І Європейський Союз також відіграватиме сильнішу роль у цьому регіоні", - зазначив він.

Кошта наголосив, що Королівство Данія та Гренландія мають повну підтримку Європейського Союзу. "Тільки Королівство Данія та Гренландія можуть вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії. Це відображає нашу тверду відданість принципам міжнародного права, територіальної цілісності та національного суверенітету, які є важливими для Європи та міжнародної спільноти в цілому. Ці принципи й надалі будуть керувати нашими діями", - заявив президент Європейської ради.

Разом з тим, він вказав, що вчорашня заява Трампа про те, що Сполучені Штати не запроваджуватимуть нових тарифів на Європу, є позитивною. "Запровадження додаткових тарифів було б несумісним із торговельною угодою між Європейським Союзом та Сполученими Штатами. Зараз ми маємо зосередитися на просуванні вперед у виконанні цієї угоди", - наголосив Кошта.

Президент Європейської ради також зупинився на питання Ради миру Трампа, яка була заснована у Давосі. "У нас є серйозні сумніви щодо низки елементів Статуту Ради миру, пов'язаних з його сферою дії, управлінням та сумісністю зі Статутом Організації Об'єднаних Націй. Ми готові співпрацювати зі Сполученими Штатами над реалізацією комплексного Мирного плану для Гази, при цьому Рада Миру виконуватиме свою місію як перехідна адміністрація відповідно до Резолюції 2803 Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй", - сказав він.

Кошта зазначив, що Європейський Союз "зосереджений на реалізації амбітного порядку денного для наших громадян щодо оборони, конкурентоспроможності, побудови більш стратегічно автономної Європи". "Саме тому наступна зустріч лідерів 12 лютого буде стратегічним мозковим штурмом, присвяченим зміцненню єдиного ринку в новому геоекономічному контексті", - наголосив президент Європейської ради.

