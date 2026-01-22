Найважча ситуація з енергопостачанням в Києві, Київській та Дніпропетровській областях - Шмигаль

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль назвав найскладнішою ситуацію в енергосистемі в Києві та Київській і Дніпропетровській областях. Про це Шмигаль написав у своєму Телеграм-каналі увечері четверга.

"Сьогодні в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту у листопаді 2022 року. Через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме – пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі. Ситуація надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК "Укренерго" для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень. Найскладніша ситуація в Києві, Київській області та на Дніпровщині", - написав Шмигаль у Телеграмі.

За його словами, у четвер над поверненням тепла в будинки Києва працювало 165 бригад, на нічну зміну заступили 83.

"Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000 повітряна тривога за час воєнного стану", - написав міністр.

"І ще одне. Розуміємо, що людям надзвичайно важко, дається взнаки втома і стрес від постійних терористичних атак. Але випадки фізичної агресії щодо ремонтників неприпустимі: ці люди працюють на холоді цілодобово, на межі своїх можливостей. Вони справжні герої. Вони роблять все можливе, щоб відновити світло і тепло якнайшвидше", - наголосив Шмигаль.

Міністр також застеріг від фейків та маніпуляцій в інформаційному просторі і закликав довіряти лише офіційній інформації.