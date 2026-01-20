Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

Внаслідок вчиненої ворогом вночі та вранці вівторка масованої ракетно-дронової атаки у багатьох регіонах України наразі вимушено застосовуються аварійні обмеження споживання, найскладніша ситуація – у Києві, Київській, Полтавській, Харківській, Сумській та Донецькій областях, повідомила НЕК "Укренерго".

"Найскладнішою залишається ситуація у Києві та на Київщині, у прифронтових Харківській, Сумській і Донецькій областях, а також на Полтавщині. Тривалість вимушених знеструмлень поза графіками у цих регіонах найдовша", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм у вівторок.

Як зазначає системний оператор, складність наслідків пояснюється тим, що російські агресори здійснили комплексний удар, завдавши пошкоджень і об’єктам генерації, і мережам передачі та розподілу електроенергії.

"Фахівці "Укренерго" та інших компаній роблять усе можливе, щоб заживити усіх абонентів або принаймні суттєво скоротити час відключень у кожному з регіонів України", – наголосили у компанії.

Там зазначили, що кожен зі споживачів може допомогти енергосистемі, і ця допомога вкрай необхідна.

Для цього потрібно насамперед максимально обмежити користування потужними електроприладами, оскільки зекономлені кВт*год дозволять мати додаткові години зі світлом для тих, у кого його немає дуже довго. Крім того, необхідно вимкнути "зайве" світло в усіх приміщеннях, де нікого немає, та перенести енергоємні процеси на нічні години, а краще – відтермінувати прання чи користування посудомийною машиною або праскою до часу покращення ситуації в енергосистемі.

Кім того, "Укренерго" закликає не ставити на зарядку і не вмикати одразу після появи світла потужну техніку та акумулятори – це дуже небезпечно і для споживачів, і для енергосистеми.