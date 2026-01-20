Фонд підтримки енергетики акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн – директор Секретаріату ЕС

Фонд підтримки енергетики України акумулював майже EUR1,7 млрд і планує залучити ще EUR380 млн, щоб покрити поточні запити українських енергокомпаній в умовах постійних атак РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури, повідомив директор Секретаріату Енергетичного співтовариства (ЕС) Артур Лорковскі на Всесвітньому економічному форумі в Давосі у вівторок.

"Росія продовжує атакувати, і ці потреби все зростають і зростають. У листопаді минулого року дефіцит коштів був оголошений близько EUR400 млн, і ми той дефіцит покрили. Але оскільки атаки знову продовжуються, знову виник дефіцит EUR380 млн", - сказав він.

За словами Лорковскі, зазначений дефіцит порахували на основі запиту до українських енергокомпаній досить точно, з урахуванням конкретних трансформаторів, кабелів, труб та інших видів енергообладнання.

"Ми знаємо, що робити, і робимо це щдня. Але потрібні кошти. І ми будемо говорити про це і в Давосі, і з корпораціями, і з донорами, які могли б долучитися і допомогти", - зазначив він.

За інформацією директора Секретаріату ЕС, наразі у фінансуванні Фонду підтримки енергетики задіяні 30 донорів і в стадії реалізації за залучені ним кошти знаходяться більше 1 тисячі контрактів. З Фондом працюють 60 українських енергокомпаній, які потрапляють під обстріли. При цьому постачання енергообладнання в Україну здійснюється щотижня.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=WWkupgB-UWE