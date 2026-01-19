Інтерфакс-Україна
Генсек НАТО, лідери Нідерландів, Фінляндії, Хорватії та Латвії візьмуть участь у Українському сніданку у Давосі

Дискусію на тему, як покласти край війні та подолати виклики, які постають перед Україною, Європою та Західним світом, проведуть 22 січня в Давосі (Швейцарія) міжнародні та українські лідери на Українському сніданку Фонду Віктора Пінчука та компанії EastOne під час щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Як зазначається у пресрелізі Фонда Пінчука у понеділок, спікерами дискусії Українського сніданку стануть генеральний секретар НАТО Марк Рютте, президенти Латвії та Фінляндії Едгар Рінкевичс та Александер Стубб, прем’єр-міністри Нідерландів та Хорватії Дік Схооф та Андрей Пленкович.

Модеруватиме дискусію ведучий та автор програм на CNN Фарід Закарія.

Український сніданок (ланч) у Давосі проводиться щорічно з 2005 року з метою внесення України в міжнародний порядок денний та об'єднання українських та міжнародних лідерів. Окрім традиційного Українського сніданку Фонд Пінчука з нагоди ВЕФ 2026 представить проєкт "Україна: на передовій майбутнього", який поєднуватиме виставку та триденну дискусійну програму, присвячену Україні як випробувальному майданчику майбутнього безпеки, інновацій та відбудови.

Також Фонд Віктора Пінчука знову виступить співорганізатором Українського дому в Давосі — української платформи на Всесвітньому економічному форумі, яка сприяє відкритому діалогу між Україною та світовою спільнотою та працюватиме 19-22 січня.

Фонд Віктора Пінчука – незалежна приватна міжнародна організація в Україні, створена 2006 року. Наразі Фонд реалізує численні проєкти, метою яких є надання допомоги постраждалим від російської агресії, а також привернення уваги міжнародної еліти та широкої аудиторії до України. Серед них національна мережа інноваційних реабілітаційних центрів для поранених військових RECOVERY; загальнонаціональний проєкт ПОВЕРНЕННЯ, який спрямований на підтримку ментального здоров’я військових, ветеранів та їхніх родин, які зазнали психологічної травми внаслідок російської агресії проти України; всеукраїнська мережа неонатальних центрів "Колиски надії".

В переліку проєктів Фонду також найбільша приватна стипендіальна програма в Україні Завтра.UA; стипендіальна програма Всесвітні Студії для українських студентів, котрі навчаються за кордоном; Veteran Hub — перший в Україні відкритий простір для ветеранів та громадських організацій, які займаються справами ветеранів; та PinchukArtCentre – мистецький центр, що надає безкоштовний доступ до сучасного мистецтва. Фонд також підтримує міжнародну мережу Ялтинська європейська стратегія (YES) – провідний форум для обговорення європейського майбутнього України в глобальному контексті, та краудфандингову платформу для сприяння благодійності в українському суспільстві dobro.ua.

