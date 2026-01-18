Домовлено продовження роботи на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі - Умєров

За підсумками двосторонніх консультацій у Сполучених Штатах домовлено продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі, повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

"Домовилися продовжити роботу на рівні команд під час наступного етапу консультацій у Давосі", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Під час зустрічей обговорювали безпекові гарантії для України, економічний розвиток та останні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру країни.

"Предметно обговорили економічний розвиток та prosperity plan, а також безпекові гарантії для України — з фокусом на практичні механізми їх реалізації та імплементації. Ми поінформували наших американських партнерів про нещодавні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України", — зазначив Умєров.

Участь у консультаціях брали керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. З американського боку — Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, міністр армії США Даніел Дрісколл та співробітник Білого дому Джош Груенбаум.