Інтерфакс-Україна
Події
06:26 16.01.2026

Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

1 хв читати

Переговори щодо можливого придбання Гренландії адміністрація США планує проводити кожні два-три тижні, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, обидві сторони домовилися створити робочу групу, яка продовжуватиме технічні переговори, а адміністрація має намір вести діалог з Данією та делегацією з Гренландії.

"Під час зустрічі обидві сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжуватимуть технічні переговори щодо придбання Гренландії. Мені сказали, що ці переговори відбуватимуться кожні два-три тижні. Тож це розмова, яку адміністрація має намір продовжувати з данцями та з шанованою делегацією з Гренландії", - зазначила Левітт під час брифінгу в Білому домі.

Вона підкреслила пріоритет президента США: "Він хоче, щоб Сполучені Штати придбали Гренландію. Він вважає, що це в інтересах нашої національної безпеки".

Джерело: https://www.youtube.com/live/HxcWFL67nf8?si=k9dOfCfQNmXuHQ-x

Теги: #переговори #гренландія #сша #данія #зустріч

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:32 16.01.2026
США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

США готують посилення військової присутності на Близькому Сході на тлі напруженості з Іраном- ЗМІ

03:04 16.01.2026
Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

Трамп оголосив про формування "Ради миру" та перехід до наступної фази мирного плану для Гази

01:15 16.01.2026
Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

Венесуельська політикиня Мачадо під час зустрічі передала Трампу свою Нобелівську премію миру

00:08 16.01.2026
США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

США ввели нові санкції проти іранських посадовців та банківських мереж - Мінфін

22:30 15.01.2026
Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

Свириденко обговорила зі спікеркою Сейму Латвії стан енергосистеми та подякувала за рішення виділяти 0,25% ВВП на допомогу Україні

20:19 15.01.2026
Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

Зеленський і Георгієва обговорили нову програму МВФ, яка передбачатиме розширене фінансування для України на 2026–2029 рр

01:51 15.01.2026
Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

Макрон: Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії

21:52 14.01.2026
Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

Європарламент висловив підтримку Гренландії та Данії й розкритикував заяви США

20:47 14.01.2026
Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

Військовослужбовці зі Швеції та Норвегії вирушили на навчання до Гренландії

20:12 14.01.2026
Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

Зеленський провів розмову з переговорною групою: Треба активно рухатися щодо документів

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

Україна скликає "Енергетичний Рамштайн" - Сибіга

Свириденко: Де запроваджено НС в електроенергетиці, допускається послаблення комендантської години

Зеленський анонсував сьогодні рішення щодо комендантської години

Уряд України повинен сьогодні забезпечити всі необхідні рішення для спрощення та збільшення імпорту електроенергії - Зеленський

ОСТАННЄ

ОВА: Двоє людей постраждали внаслідок обстрілів у Дніпропетровській області

Велика Британія виділяє Україні GBP20 млн для енергетичної безпеки на тлі першої річниці 100-річного партнерства

У Запорізькій області понад 50 одиниць спецтехніки розчищають дороги після снігопаду - ОВА

Окупанти за добу втратили 1 370 осіб та 182 од. спецтехніки - Генштаб

16 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Сили оборони відбили з початку доби 161 ворожу атаку - Генштаб

Німеччина рішуче блокує російські тіньові танкери у територіальних водах - ЗМІ

Ворог окупував Красногірське та просунувся у кількох населених пунктах Запорізької та Донецької областей - DeepState

Кабмін ухвалив постанову про запуск цифрового дашборда для держслужбовців і громадян

Генштаб ЗСУ спростував заяву Герасимова про начебто захоплення 300 кв. км української території з початку січня

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА