Білий дім: переговори щодо Гренландії відбуватимуться кожні 2–3 тижні

Переговори щодо можливого придбання Гренландії адміністрація США планує проводити кожні два-три тижні, повідомила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

За її словами, обидві сторони домовилися створити робочу групу, яка продовжуватиме технічні переговори, а адміністрація має намір вести діалог з Данією та делегацією з Гренландії.

"Під час зустрічі обидві сторони домовилися створити робочу групу з осіб, які продовжуватимуть технічні переговори щодо придбання Гренландії. Мені сказали, що ці переговори відбуватимуться кожні два-три тижні. Тож це розмова, яку адміністрація має намір продовжувати з данцями та з шанованою делегацією з Гренландії", - зазначила Левітт під час брифінгу в Білому домі.

Вона підкреслила пріоритет президента США: "Він хоче, щоб Сполучені Штати придбали Гренландію. Він вважає, що це в інтересах нашої національної безпеки".

