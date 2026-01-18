У столиці розгорнуто додатковий теплопункт УЧХ

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

Український Червоний Хрест (УЧХ) розгорнув додатковий теплопункт у Києві.

"В Оболонському районі столиці розгорнуто додатковий теплопункт Українського Червоного Хреста", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у неділю.

Пункт знаходиться неподалік станції метро "Героїв Дніпра". Тут можна зігрітися, випити гарячий чай або каву, підзарядити телефони та інші пристрої, отримати першу психологічну допомогу й просто перепочити у безпечному просторі. Теплопункт працює також у нічний час.

УЧХ продовжує системно підтримувати роботу теплопунктів у Києві та Київській області. Організація забезпечує пункти необхідним обладнанням, харчуванням і ресурсами.