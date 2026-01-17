Інтерфакс-Україна
Події
09:37 17.01.2026

У Києві без теплопостачання 50 будинків - Кличко

1 хв читати
У Києві без теплопостачання 50 будинків - Кличко

У Києві без теплопостачання наразі 50 будинків після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

"Без тепла наразі близько 50 будинків з 6000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня", - написав він вранці у суботу за підсумками візиту до одного з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень.

Кличко зазначив, що міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.

 

Теги: #київ #теплопостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 16.01.2026
Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

20:42 16.01.2026
Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

20:27 16.01.2026
На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

На Хрещатику та на Майдані Незалежності завершили демонтаж 33 тимчасових споруд – КМДА

19:59 16.01.2026
Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

Без тепла в Києві залишаються 67 багатоповерхівок – мер

17:25 16.01.2026
У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

У школах Києва канікули з 19 січня до 1 лютого – Кличко

15:13 16.01.2026
Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

Кличко: В Києві без опалення залишаються близько 100 будинків

15:09 16.01.2026
В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

В Києві до житлових кварталів підключені 24 електрогенератора великої потужності, розгортаються додаткові Пункти незламності – Свириденко

13:07 16.01.2026
У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

У Києві низка аптек працюватиме цілодобово у разі тривалого знеструмлення – КМДА

12:47 16.01.2026
Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

Віцепрем’єр Великої Британії прибув до України для участі у Форумі сторічного партнерства

12:10 16.01.2026
В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

В Києві шкільні канікули продовжать до 1 лютого

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

ОСТАННЄ

Двоє цивільних загинули минулої доби на Донеччині через російську агресію – ОВА

На ТОТ Маріуполя блекаут і перебої з опаленням через ураження підстанції – міська рада

Ворог атакував Херсонщину, одна постраждала

Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Одещини

ППО знищила 96 зі 115 ворожих БпЛА, зафіксовано влучання на 11 локаціях

Король Великої Британії звернувся до України з нагоди річниці сторічного партнерства

Окупанти за добу втратили 1 130 осіб та 115 од. спецтехніки - Генштаб

Під ворожим обстрілом опинилися 29 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

17 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленська та президент Чехії відвідали укриття в ліцеї на Київщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА