У Києві без теплопостачання 50 будинків - Кличко

У Києві без теплопостачання наразі 50 будинків після атаки ворога на критичну інфраструктуру 9 січня, повідомив мер Віталій Кличко.

"Без тепла наразі близько 50 будинків з 6000, що залишалися без теплопостачання після атаки ворога на критичну інфраструктуру Києва 9 січня", - написав він вранці у суботу за підсумками візиту до одного з опорних пунктів тепловиків, звідки бригади виїжджають на ремонт і відновлення тепломереж та котелень.

Кличко зазначив, що міські служби продовжують 24/7 відновлювати пошкоджену ворогом інфраструктуру, щоб забезпечити киян необхідними послугами.