11:45 17.01.2026

Петиція щодо створення безбар'єрного пішохідного середовища на вул. Хрещатик і Майдані Незалежності не набрала необхідних голосів

Петиція на сайті Київської міської ради із закликом створити безбар’єрне пішохідне середовище на вулиці Хрещатик і Майдані Незалежності в столиці не набрала необхідної для розгляду кількості голосів.

Згідно з платформою петицій на сайті Київради, цю ініціативу було подано 17 листопада 2025 року і станом на 16 січня петиція набрала 918 голосів із 6 тис. необхідних.

"Безбар’єрне пішохідне середовище вулиці Хрещатик і Майдану Незалежності є важливою містобудівною задачею", - йшлося у петиції.

На думку автора петиції, її вирішення дозволило б киянам і гостям міста: вільно рухатись і оглядати архітектуру Києва; комфортні умови руху для людей з інвалідністю; впорядкувати і озеленити середовище на найвищому рівні; можливість вільного зібрання громади до 1 мільйона осіб; створення повноцінного громадського простору зі Стіною пам’яті для вшанування полеглих Героїв за свободу і незалежність України.

"Рух та паркування автомобільного транспорту технічно можливо опустити на нижні яруси і підземні тунелі. Пропозицію рекомендується реалізовувати після нашої перемоги у російсько-українській війні", - додавав автор.

