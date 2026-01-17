Інтерфакс-Україна
Події
12:46 17.01.2026

РФ вдарила по підприємствах "Нафтогазу", вночі - по обладнанню з видобутку газу

1 хв читати
Фото: Нафтогаз

Російські війська вночі завдали удару по підприємству "Нафтогазу", за підсумками тижня це вже вшосте, наразі – без постраждалих, повідомила пресслужба групи.

"Ворог продовжує бити по підприємствах групи "Нафтогаз". Цієї ночі — черговий удар по обладнанню, яке забезпечує видобуток газу. Лише за тиждень маємо шість атак. Це цілеспрямовані удари по цивільній інфраструктурі, щоб залишити українців без тепла і газу в холодну пору", - йдеться у повідомленні пресслужби у телеграм-каналі у суботу.

Зазначається, що постраждалих немає. На місці вже працюють профільні фахівці. Усі служби "Нафтогазу" — у посиленому режимі.

Теги: #обєкти #удар_рф #нафтогаз

