15:44 02.01.2026

Зеленський про удар по Харкову: росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу у дипломатичному процесі

Зеленський про удар по Харкову: росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу у дипломатичному процесі
Фото: сайт Президента України

Росіяни продовжують убивства, незважаючи на всі зусилля світу, зокрема, США у дипломатичному процесі, лише Росія не хоче закінчення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб вона тривала, відреагував президент України Володимир Зеленський на російський удар по Харкову.

"На жаль, саме так росіяни ставляться до життя і до людей – продовжують убивства, і це незважаючи на всі зусилля світу й передусім Сполучених Штатів у дипломатичному процесі. Тільки Росія не хоче завершення цієї війни і кожного дня робить усе, щоб війна тривала. Саме тому й підтримка України має тривати, і щодня нам потрібне посилення нашої ППО, наших позицій, нашого захисту життя людей", - написав Зеленський у телеграм-каналі у п’ятницю.

За словами президента, попередньо росіяни застосували по житловій забудові міста дві ракети.

"Один із будинків значно пошкоджено. Зараз триває рятувальна операція, і залучаються всі необхідні служби. Точна кількість постраждалих ще невідома", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що оновлення інформації надаватимуть екстрені служби, ДСНС України, міська та обласна влада Харківщині.

Раніше міський голова Ігор Терехов повідомив, що станом на 14:51 відомо про 12 поранених внаслідок російського удару по середмістю Харкова.

