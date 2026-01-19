11:06 19.01.2026
Об'єкт критичної інфраструктури Харкова зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару
ЗС РФ знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова у Слобідському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.
"Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження",- написав Терехов у телеграм-каналі.
За його словами, у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Без постраждалих
Як повідомлялося, протягом останніх днів російські військові неодноразово завдавали цілеспрямованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури, що забезпечують Харків теплом і світлом.