Об'єкт критичної інфраструктури Харкова зазнав значних пошкоджень внаслідок ракетного удару

ЗС РФ знову завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова у Слобідському районі, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження",- написав Терехов у телеграм-каналі.

За його словами, у Новобаварському районі зафіксовано падіння уламків ворожого БпЛА. Без постраждалих

Як повідомлялося, протягом останніх днів російські військові неодноразово завдавали цілеспрямованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури, що забезпечують Харків теплом і світлом.