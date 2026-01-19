Інтерфакс-Україна
Події
11:16 19.01.2026

ВАКС розглядає арешт майна лідера "Батьківщини" Тимошенко

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) в понеділок розглядає арешт майна лідера фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко у закритому режимі.

Як передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Тимошенко була проти проведення засідання у закритому режимі.

"Ви знаєте, що наша команда наполягає на максимальній публічності судового процесу, тому що нам немає що приховувати, нам немає взагалі навіть… виправдовуватися, тому що вся ця справа це фарс", - сказала Тимошенко журналістам.

На засідання суду прийшли чоловік Тимошенко Олександр, колеги по фракції "Батьківщина".

Як повідомлялося, 16 січня ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки.

14 січня НАБУ і САП повідомили керівниці депутатської фракції про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам України. За даними слідства, після викриття у грудні 2025 року фактів отримання неправомірної вигоди народними депутатами України за ухвалення рішень щодо законопроєктів у парламенті, підозрювана ініціювала переговори з окремими народними депутатами щодо запровадження системного механізму надання неправомірної вигоди в обмін на лояльну поведінку під час голосувань.

Сама Тимошенко звинувачення відкидає і заявила про політичне замовлення проти неї.

Теги: #арешт_майна #вакс #тимошенко #батьківщина

