Нардеп Копитін: Закиди Тимошенко на мою адресу безпідставні

Народний депутат Ігор Копитін (фракція "Слуга народу") спростовує звинувачення голови фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко на його адресу.

"В інформаційному просторі цими днями поширюється низка заяв, припущень та закидів на мою адресу, які не відповідають дійсності та не мають під собою жодних підтверджених фактів. Мене намагаються втягнути в політичні інтерпретації процесуальних дій і подій, до яких я не маю жодного відношення", — написав Копитін у пʼятницю у Телеграмі.

Він підкреслив, що не бере участі в політичних іграх і тим більш не коментує дії правоохоронних органів.

"Послідовно підтримую курс на боротьбу з корупцією та ефективну роботу антикорупційних інституцій. Саме правова процедура, а не публічні заяви чи натяки, має давати відповіді на всі запитання", — зазначив народний депутат.

Як повідомлялося, Юлія Тимошенко заявила у Вищому антикорупційному суді (ВАКС), що на плівках, які оприлюднило НАБУ, була розмова з нардепом від "Слуги народу" Ігорем Копитіним, який "виконував доручення" бюро, щоб її скомпрометувати. За словами Тимошенко, Копитін сам напросився на зустрічі до неї.

ВАКС у пʼятницю відмовив захисту Тимошенко про допит Копитіна.

ВАКС визначив для Тимошенко, яку підозрюють у пропозиції надання неправомірної вигоди народним депутатам, заставу в 33 млн грн та процесуальні обов’язки.