Країни-партнери мають посилити тиск на РФ та обговорять гарантії безпеки для України у Давосі – прем'єр Нідерландів

Фото: Офіс президента України /www.president.gov.ua

Країни-партнери мають посилити тиск на РФ, заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, коментуючи обстріли української енергетичної інфраструктури.

"Протягом останніх кількох днів Росія знову здійснила масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру та цивільні цілі в Україні. Сотні тисяч домогосподарств у Київській області зараз залишаються без електроенергії в надзвичайно холодних умовах. Ми повинні посилити тиск на Росію. Я щойно обговорював це з президентом Зеленським", - написав Схооф в соцмережі Х у вівторок.

Він також анонсував обговорення гарантій безпеки для України на Всесвітньому економічному форумі, який пройде в Давосі на наступному тижні. "Ми також згадали минулотижневу "Коаліцію охочих". Разом з великою групою країн ми готові зробити суттєвий внесок у гарантії безпеки у разі мирної угоди. Наступного тижня, під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, широке представництво європейських країн, Америки та України обговорить це питання далі", - додав Схооф.

Як повідомлялося, лідери Італії, Німеччини, Франції, Канади та Великої Британії, а також президент Європейської комісії планують взяти участь у запропонованій зустрічі лідерів з президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наступного тижня.