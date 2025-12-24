Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум, і також може вирішити провести вибори в країні одночасно з референдумом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" чи "ні". Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

Окрім того, гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.