Інтерфакс-Україна
Політика
10:06 24.12.2025

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський

Україна може провести вибори одночасно з референдумом щодо мирної угоди - Зеленський
Україна винесе мирну угоду з двадцяти пунктів на ратифікацію парламенту або проведе всеукраїнський референдум, і також може вирішити провести вибори в країні одночасно з референдумом, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Україна винесе цю угоду на ратифікацію парламенту у форматі та/або проведе всеукраїнський референдум для схвалення у форматі "так" чи "ні". Україна може вирішити провести вибори одночасно з референдумом", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

Окрім того, гарантії безпеки набудуть чинності лише за умови повної ратифікації угоди або її схвалення референдумом.

