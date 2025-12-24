Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

США пропонують, щоб Запорізька атомна електростанція в окупованому нині місті Енергодар Запорізької області спільно управлялася США, Україною та РФ у частках 33%:33%:33%, Україна ж пропонує, щоб станція експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна, 50:50%, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"США пропонують "33% на 33% на 33%". І американці – як головний менеджер цього спільного підприємства. Зрозуміло, що для України це звучить дуже невдало і не зовсім реалістично. Як можна мати спільну комерцію з росіянами після усього?", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами у вівторок.

"Наша компромісна пропозиція така: Запорізька електростанція експлуатується спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна. 50 на 50. Але 50% виробленої електроенергії дається Україні, а ще щодо 50% – США самостійно визначає свій розподіл", - наголосив президент.

За його словами, також мова йде про відновлення ЗАЕС, а це недешевий проєкт, оскільки треба відновити дамбу, яку знищили росіяни, бо без неї станція все одно не може нормально працювати.

Глава держави зазначив, що дамба розташована на тимчасово окупованій території, і для її будівництва необхідно близько EUR2 млрд, і треба, щоб хтось вклав ці гроші. Зеленський вважає, що росіяни не будуть самі вкладати, оскільки їм лише потрібна питна вода в Крим.

Каховська дамба та Каховська гідроелектростанція, за словами Зеленського, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою, однак для цього Запорізька АЕС, Каховська ГЕС і місто Енегодар мають бути демілітаризовані.

"США самостійно визначатимуть розподіл своєї частини виробленої електроенергії (із ЗАЕС – ІФ-У). Каховська дамба та гідроелектростанція, яка необхідна для безпечної та нормальної роботи Запорізької атомної станції, може бути відтворена як спільний регіональний проєкт процвітання з аналогічною операційною структурою. "Але вважаємо, що для цього, щоб це все відбулось та функціонувало безпечно, ЗАЕС, місто Енергодар, також Каховська гідроелектростанція мають бути демілітаризовані, бо зараз там російські війська і війна, немає необхідної безпеки", - наголосив президент.

За його словами, в інтересах України мати в Енергодарі вільну економічну зону. "Як на мене, перша економічна зона, маленька, але необхідна, – це про Енергодар. Це в наших інтересах, якщо чесно, – мати там маленьку економічну зону. Ми вважаємо, що вільна економічна зона має бути демілітаризованою зоною, бо йдеться лише про окремі економічні питання та спеціальне законодавство", - сказав Зеленський.

Крім того, за словами президента, вільна економічна зона – це потенційна можливість суверенної держави обирати формат, який може забезпечити погляди обох сторін.

"Ми боролись за одне слово – "потенційні". Ми вважаємо, що така потенційність як економічні зони може бути у держави. Це наша політика діалогу", - зазначив Зеленський.