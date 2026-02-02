Інтерфакс-Україна
Події
13:21 02.02.2026

Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

2 хв читати
Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

Невеликий сніг очікується у вівторок, 3 лютого, лише в Карпатах та на Закарпатті, у всіх інших регіонах України в цей день без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 22-27°С морозу, вдень 10-15°С морозу. На півдні, південному сході країни та Прикарпатті вночі 14-19°, вдень 6-11°С морозу. В Криму вночі 8-13°С морозу, вдень 4-9°С морозу. На Закарпатті вночі 3-8°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

У Києві 3 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температурою вночі 22-24°С морозу, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві, найвища температура 3 лютого була зафіксована на позначці +12,3°С в 2002р., найнижча -26,8°С в 2012р.

В середу, 4 лютого, вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень в західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується невеликий сніг. На Прикарпатті - мокрий сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура на півночі та сході країни вночі 20-25°, вдень 10-15°С морозу; на решті території вночі 12-17°, вдень 3-8°С морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 2-7°С тепла.

В Києві 4 лютого без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 11-13°С морозу.

Теги: #прогноз_погоди

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:31 31.01.2026
Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

Сильні морози очікуються в Україні найближчими днями

13:31 30.01.2026
Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

Сильні морози повернуться в Україну на вихідних

13:28 27.01.2026
В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

В Україні потепління з мокрим снігом, дощем та ожеледдю

13:41 26.01.2026
У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

У наступні дві доби в більшості регіонів України без опадів, на дорогах ожеледиця

13:54 25.01.2026
В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

13:24 21.01.2026
В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

В Україні трохи теплішатиме, подекуди невеликий, часом помірний сніг

13:29 20.01.2026
Погода в середу в Україні без змін, у четвер морози зменшуватимуться, на заході сніжитиме

Погода в середу в Україні без змін, у четвер морози зменшуватимуться, на заході сніжитиме

13:22 17.01.2026
Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

Морозна погода збережеться в Україні найближчими днями, вночі -15-20°, на півночі місцями -21-24°

13:05 16.01.2026
В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

В Україні на вихідних очікується морозна погода без опадів

12:45 15.01.2026
Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

Сильні морози утримаються в Україні найближчими днями, місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

"Укренерго" вводить екстрені відключення електроенергії у Києві та Київській області – ДТЕК

Команда України вирушить на тристоронні переговори в ОАЕ ввечері 2 лютого після підготовчої наради — Зеленський

Кількість загиблих шахтарів зросла до 15, постраждалих семеро - ДТЕК оновив свій допис

ОСТАННЄ

Швеція передала українським військовим медикам засіб для поповнення рідини в організмі

Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Землетрус магнітудою 4,8 відбувся в акваторії Азовського моря біля Казантипу

Чинний глава ОБСЄ та генсек організації прибули до Києва

Харківський бабак Тимко: Весна прийде за 6 тижнів

ДБР повідомило про підозру ексначальнику РТЦК на Київщині за незаконне вилучення транспорту у підприємців

УЧХ у 2025 році виплатив постраждалим від війни понад 590 млн грн грошової допомоги

ТОК Gulliver повністю відкрито

Через атаки є відключення споживачів у чотирьох областях, 162 населені пункти без світла через негоду

"Енергоатом" та "Укргідроенерго" долучаються до надання адресної допомоги вразливим категоріям населення - Свириденко

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА