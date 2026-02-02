Найближчі дні в Україні будуть дуже холодними, невеликий сніг пройде лише у деяких областях

Невеликий сніг очікується у вівторок, 3 лютого, лише в Карпатах та на Закарпатті, у всіх інших регіонах України в цей день без опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 22-27°С морозу, вдень 10-15°С морозу. На півдні, південному сході країни та Прикарпатті вночі 14-19°, вдень 6-11°С морозу. В Криму вночі 8-13°С морозу, вдень 4-9°С морозу. На Закарпатті вночі 3-8°С морозу, вдень 0-5°С тепла.

У Києві 3 лютого без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температурою вночі 22-24°С морозу, вдень 13-15°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві, найвища температура 3 лютого була зафіксована на позначці +12,3°С в 2002р., найнижча -26,8°С в 2012р.

В середу, 4 лютого, вночі на Прикарпатті та Закарпатті, вдень в західних, Вінницькій та Житомирській областях очікується невеликий сніг. На Прикарпатті - мокрий сніг, місцями ожеледь. На решті території без опадів.

На дорогах місцями ожеледиця. Вночі та вранці у північно-східних областях місцями туман. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура на півночі та сході країни вночі 20-25°, вдень 10-15°С морозу; на решті території вночі 12-17°, вдень 3-8°С морозу; на Закарпатті вночі близько 0°, вдень 2-7°С тепла.

В Києві 4 лютого без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 20-22°, вдень 11-13°С морозу.