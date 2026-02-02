Зеленський: За добу не було цілеспрямованих ударів РФ по енергетиці

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Президент України Володимир Зеленський провів селектор по ситуації в Україні, зокрема, за минулу добу не було цілеспрямованих ударів по енергетиці, однак російська армія зосереджена на ударах проти логістики.

"За добу були нові російські обстріли об’єктів енергетики у прифронтових і прикордонних громадах, але цілеспрямованих ударів російських ракет і "шахедів" по енергетичній інфраструктурі не було. Російська армія, як і в попередні дні, зосереджена на терорі проти нашої логістики, передусім залізничної. Були, зокрема, удари на Дніпровщині та в Запоріжжі – саме по об’єктах залізниці", - написав Зеленський у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, сьогодні на селекторі були визначені окремі доручення щодо цього для командувача Повітряних сил ЗСУ Анатолія Кривоножко, міністра оборони Михайла Федорова та голови управління "Укрзалізниці" Олександра Перцовського. Зеленський очікує сьогодні виконання доручень.

Також у Києві досі більш ніж 200 будинків без опалення.

"Доручив МВС України та обласним, місцевим адміністраціям перевірити роботу всіх пунктів підтримки та обігріву в Україні. Незалежно від того, який рівень користування пунктами був цими днями, мають бути готовими на час усього похолодання до будь-якого розвитку подій. Також обласні керівники отримали доручення перевірити всі базові станції зв’язку – за даними МВС України, десята частина станцій не працює в умовах відключень, і особливо часто це – у сільській місцевості. Зв’язок повинен бути стабільним", - наголосив глава держави.

Також він доручив Укренерго відкоригувати графіки відключень електроенергії з урахуванням наявності значного числа будинків з електроопалення в Одеській області.

"Складна ситуація з відключеннями в Кропивницькому та області, на Полтавщині, Дніпровщині, у Черкаській області, також у громадах прикордоння з Росією. Робиться максимум, щоб допомогти людям. Дякую всім працівникам енергокомпаній, комунальних служб, аварійних та ремонтних бригад, кожному бізнесу – усім, хто працює заради людей і допомагає своїй громаді та всій нашій країні пройти цей складний час", - зазначив Зеленський.