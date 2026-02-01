Зеленський: Більш ніж 500 багатоквартирних будинків в Києві - без опалення

Фото: https://www.president.gov.ua/

За підсумками селекторної наради президент України Володимир Зеленський повідомив про ситуацію в регіонах: у Києві понад 500 багатоквартирних будинків залишаються без опалення, тривають ремонтні роботи та надається допомога населенню, на Дніпропетровщині російські дрони вдарили по автобусу з шахтарями, є загиблі та поранені, в інших регіонах продовжуються удари по інфраструктурі та роботи з відновлення електропостачання й логістики

"Продовжується надзвичайно складна ситуація в Києві з теплом. Більш ніж 500 багатоквартирних будинків - без опалення. Досі ремонтні роботи. І це точно не може сприйматись як щось нормальне в місті, коли вже далеко не перший тиждень кількість будинків без тепла, кожен день, незалежно від ситуації - сотні будинків. Є удари, немає ударів - все одно сотні будинків у Києві без опалення. Це означає, що роботи в місті - недостатньо", - зазначив президент.

Окрім того, Зеленський зазначив, що в Київській області щодня роздають близько п’яти тисяч теплових наборів для людей, розгортаються додаткові пункти обігріву та гарячого харчування, працює лінія 112 і урядовий контактний центр.

На Дніпропетровщині російські дрони вдарили по автобусу з шахтарями в місті Тернівка Павлоградського району: "у Тернівці Павлоградського району був удар російських дронів по звичайному автобусу з шахтарями. На жаль, багато загиблих. Мої співчуття всім рідним та близьким. Також є поранені".

У Нікополі та Марганці були відключення електрики через удари дронів по енергетичних лініях. Були удари й по залізниці на Дніпровщині. Залізничники реагують, відновлюють і стараються швидко зберегти зв’язок між регіонами. У Конотопі на Сумщині росіяни били по залізниці, і відновлювальні роботи тривають

В інших регіонах продовжуються удари по інфраструктурі та роботи з відновлення електропостачання й логістики: "Були також доповіді по ситуації на Харківщині, Черкащині, у Хмельницькій області, Чернівецькій…Були доповіді по Донеччині, і важливо, що на кожну потребу служби реагують. Одеса й область - триває відновлення після негоди, всі необхідні сили залучені. Є відключення на Кіровоградщині - роботи ведуться. Були звіти й по Вінницькій області, Житомирській, також Полтавщині, Миколаєву й області. Чернігівщина, Херсонщина, Запоріжжя та область - багато обстрілів, і на кожен із них має бути відповідь - як військова, так і дипломатична", - зазначив Зеленський у дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

Окремо обговорювалася взаємодія з Румунією у сфері енергетики.