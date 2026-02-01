Інтерфакс-Україна
Події
17:05 01.02.2026

Шмигаль: вночі завершився ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, завершився у ніч проти неділі о 2:00, повідомив перший віце-прем’єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль за підсумками засідання штабу зі стабілізації ситуації в енергетиці.

"Провели сьогодні засідання Штабу. Проаналізували результати роботи енергокомпаній за тиждень та визначили пріоритети на найближчі дні. Відсьогодні в Україну знову прийшли сильні морози. Наголосив місцевій та обласній владі: необхідно посилити темпи відновлення світла й теплопостачання", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у неділю.

За його словами, "сьогодні о другій ночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня"

Шмигаль також повідомив про нарощення темпів впровадження когенераційних установок. "Вчора в Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт. Завтра очікуємо запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт", - зазначив він.

"Паралельно працюємо над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації. Для цього Уряд розширив програму "5-7-9%". Тепер кредитні кошти можна використати і на закупівлю когенераційних установок. Максимальна сума інвесткредиту збільшена зі 150 млн грн до 250 млн грн", - нагадав Шмигаль.

Також він зазначив, що стартувала програма "СвітлоДІМ". "Це допомога від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання. Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн. Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони".

Як повідомлялося, у суботу, 31 січня, о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. В результаті у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером було застосовано спеціальні графіки аварійних відключень.

Теги: #шмигаль #міненерго

