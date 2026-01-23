Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Станом на ранок 23 січня внаслідок нічних ударів ворога знеструмлено споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у п'ятницю.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах", - зазначив він.

Наразі ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури.

"Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовано аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання", - сказав Некрасов.

Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів на Тернопільщині, там тривають ремонтні роботи.