Інтерфакс-Україна
Події
11:29 23.01.2026

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

1 хв читати
Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

Станом на ранок 23 січня внаслідок нічних ударів ворога знеструмлено споживачів у Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Запорізькій областях, повідомив перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов на брифінгу у п'ятницю.

"Аварійно-відновлювальні роботи проводяться в усіх регіонах", - зазначив він.

Наразі ремонтні бригади енергетиків і теплокомуненерго безперервно ліквідовують наслідки пошкоджень енергетичної інфраструктури.

"Задля збереження цілісності енергосистеми у більшості регіонів зараз вимушено застосовано аварійні відключення – через перевантаження обладнання в умовах дуже високого рівня споживання", - сказав Некрасов.

Повернення до прогнозованих погодинних графіків відключень відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Також через погодні умови знеструмлено 10 населених пунктів на Тернопільщині, там тривають ремонтні роботи.

Теги: #знеструмлення #аварійні_відключення #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:47 22.01.2026
Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

Аварійні відключення застосовуються у більшості областей, є знеструмлення у трьох областях після обстрілів – "Укренерго"

08:06 22.01.2026
Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

16:08 21.01.2026
Внесок Брехта в стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити – Міненерго

Внесок Брехта в стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити – Міненерго

00:45 21.01.2026
Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

Львівська ОВА оприлюднила результати перевірки за фактом знеструмлення транспорту й лікарень у Львові 7 січня

17:33 20.01.2026
ЧАЕС заживлена від ОЕС України після втрати зв’язку внаслідок атаки РФ у вівторок – Міненерго

ЧАЕС заживлена від ОЕС України після втрати зв’язку внаслідок атаки РФ у вівторок – Міненерго

14:56 20.01.2026
Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

Міненерго призначило Гавву виконувачем обовʼязків глави "Оператора ринку"

11:14 20.01.2026
Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

Внаслідок масованої атаки знеструмлені споживачі у Києві та шести областях

10:25 20.01.2026
Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики

Кабмін призначив Малашкіна держсекретарем Міненерго, а Москаленко і Куцевола - заступниками міністра енергетики

11:10 19.01.2026
Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

10:34 19.01.2026
Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

Українська армія чисельністю в 1 млн має бути основою Європейських сил – Зеленський

Пакет процвітання потребує доопрацювання, але майбутнє його позитивне – Зеленський

ОСТАННЄ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Гральна індустрія в Україні збільшила сплату податків 2025р лише на 1,6% через зростання нелегального сегменту - АУОГБ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Франція проведе розмову з країнами G7 та країнами Скандинавії щодо термінової енергетичної підтримки України – ЗМІ

Інвестексперт Еш після Давосу бачить майбутнє України у виборі між поганим і нестійким миром або тривалою війною

Україна в 2027р планує повністю інтегруватися в енергоринок ЄС – віцепрем'єр Качка

Орбан звинуватив Україну у спробах "встановити про-український уряд в Угорщині"

Пушиліну повідомили про підозру у незаконній передачі понад 400 пістолетів під виглядом "нагородних" - Нацполіція

Свириденко і Сибіга обговорили з дипломатичним корпусом мобілізацію додаткової енергетичної та військової допомоги для України

Зустріч в Абу-Дабі почнеться ввечері - радник Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА