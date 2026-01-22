Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

Фото: Міненерго

У кількох регіонах України через ускладнення в енергосистемі, спричинене наслідками російських обстрілів, запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергі", - йдеться в повідомленні компанії.

Пресслужбою НЕК "Укренерго" повідомляється, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють; енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

У компанії зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі та що ситуація може змінитися.