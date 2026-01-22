Інтерфакс-Україна
Події
08:06 22.01.2026

Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

1 хв читати
Через російські обстріли в Україні в кількох регіонах запроваджені аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"
Фото: Міненерго

У кількох регіонах України через ускладнення в енергосистемі, спричинене наслідками російських обстрілів, запроваджені аварійні відключення електроенергії, повідомляє НЕК "Укренерго".

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі - в кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергі", - йдеться в повідомленні компанії.

Пресслужбою НЕК "Укренерго" повідомляється, що попередньо оприлюднені графіки знеструмлення наразі не діють; енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням стабільного електропостачання.

У компанії зазначили, що аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі та що ситуація може змінитися.

 

Теги: #аварійні_відключення #укренерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:50 21.01.2026
"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

"Укренерго" у четвер застосовуватиме обмеження електроенергії в усіх регіонах України

16:49 21.01.2026
Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

Брехт загинув на одному з атакованих РФ об’єктів, де особисто керував відновлювальними роботами – "Укренерго"

16:08 21.01.2026
Внесок Брехта в стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити – Міненерго

Внесок Брехта в стійкість об'єднаної енергосистеми України важко переоцінити – Міненерго

15:31 21.01.2026
Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

Трагічно загинув член правління "Укренерго" Олексій Брехт

18:21 20.01.2026
Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

Найскладніше зі світлом після удару РФ у вівторок у Києві, Київській, Полтавській та низці прифронтових областей – "Укренерго"

08:20 20.01.2026
"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

"Укренерго" повідомило про аварійні відключення через ворожі обстріли

10:34 19.01.2026
Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

Шмигаль доручив "Укренерго" збільшити технічні можливості для імпорту та передачі е/е з Заходу на Схід України

08:30 19.01.2026
У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

У кількох регіонах України через російські обстріли запроваджено аварійні відключення електроенергії - "Укренерго"

18:36 18.01.2026
У Сумах фіксуються аварійні відключення електроенергії - АТ "Сумиобленерго"

У Сумах фіксуються аварійні відключення електроенергії - АТ "Сумиобленерго"

10:12 17.01.2026
У Сумській області введено аварійні відключення світла - "Сумиобленерго"

У Сумській області введено аварійні відключення світла - "Сумиобленерго"

ВАЖЛИВЕ

ЦВК пропонує 6-місячний підготовчий період після припинення воєнного стану перед початком виборочого процесу

Трамп: між Зеленським та Путіним величезна ненависть, та вони зараз на тому етапі, коли потрібно укласти угоду, якщо вони не дурні

Зеленський зараз у Києві - радник

Трамп у Давосі: переконаний, що Путін хоче підписати угоду, Зеленський також хоче припинити цю війну і ми з ним сьогодні зустрінемося

Трамп: Україна була зіницею ока для Путіна, те, що сталося, –жахливо

ОСТАННЄ

У Києві без тепла залишаються трохи менше 3 тис. багатоповерхівок, за ніч підключили 227 - мер

Через атаки БпЛА на Дніпропетровщині постраждали дві людини, пошкоджені будинки та авто - ОВА

Троє українців звільнено з незаконного утримання у Венесуелі - Сибіга

За добу на Херсонщині внаслідок російських атак загинула людина, шестеро поранених

Окупанти за добу втратили 1 070 осіб та 178 од. спецтехніки - Генштаб

22 січня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп пояснив, чому запросив Путіна до "Ради миру": Ми хочемо всі нації, де люди мають контроль і владу

НАТО підтвердило підтримку України та озвучило пріоритети Комплексного пакета допомоги на 2026 рік

У Києві за добу відновлено теплопостачання у близько 800 будинках - Кулеба

Сили оборони відбили з початку доби 140 ворожих атак - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА