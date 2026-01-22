Ворожий БпЛА влучив у багатоповерхівку на Одещині, евакуйовано 58 людей – ОВА

У ніч на четвер в Одеському районі внаслідок атаки російського ударного безпілотника пошкоджено багатоквартирний житловий будинок, з якого евакуювали 58 мешканців, у тому числі вісьмох дітей, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Ворожий дрон влучив між 18 та 19 поверхами багатоквартирного будинку, без подальшої детонації. Пошкоджено фасад та скління будинку, а також припарковані автомобілі", - інформує Кіпер ранком четверга.

За його словами, з будинку евакуювали 58 людей, серед яких восьмеро дітей. Дані про постраждалих наразі не надходили, інформація уточнюється.