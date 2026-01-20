Під ворожим обстрілом опинилися 39 населених пунктів Запорізької області, троє постраждалих

Російські війська за добу здійснили майже 800 обстрілів по 39 населеним пунктам Запорізької області, троє постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 789 ударів по 39 населених пунктах Запорізької області. Троє людей поранено внаслідок ворожих атак на Запоріжжя", - написав він у телеграмі.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 16 авіаційних ударів по Комишувасі, Різдвянці, Барвінівці, Зеленій Діброві, Терсянці, Запасному, Зарічному, Новому Полю, Самійлівці, Залізничному, Верхній Терсі, Тернуватому, Чарівному, Воздвижівці та Цвітковому.

Він додав, що 473 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Кушугум, Вільнянськ, Розумівку, Канцерівку, Новосолоне, Червонодніпровку, Степногірськ, Приморське, Степове, Лукʼянівське, Гуляйполе, Оріхів, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Святопетрівку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Солодке.

Також 5 обстрілів з РСЗВ завдано по території Таврійського, Гуляйполя, Залізничного, Чарівного та Нового Запоріжжя, а 295 артилерійських ударів нанесено по території Червонодніпровки, Степногірська, Приморського, Степового, Лукʼянівського, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я, Святопетрівки, Зеленого, Варварівки, Добропілля та Солодкого.

Крім того, надійшло 98 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.