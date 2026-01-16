Інтерфакс-Україна
Події
21:50 16.01.2026

Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

1 хв читати
Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

Відновлення електропостачання у прифронтових регіонах України ускладнюються постійними ворожими обстрілами, повідомляє пресслужба Міненерго.

"У сильні морози і ожеледицю енергетики невпинно продовжують відновлювати нам електропостачання. У прифронтових регіонах їх роботу ускладнюють безперервні ворожі атаки", - ідеться в повідомленні.

Але навіть за таких обставин, наголошують у відомстві, енергетики відновлюють освітлення в оселях та на вулицях.

 

 

Теги: #регіони #електропостачання #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 16.01.2026
Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

08:30 16.01.2026
Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

Ворог за добу завдав ударів по 29 населених пунктах Запорізької області, двоє поранених

18:09 15.01.2026
Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

Внаслідок російських ударів на Херсонщині одна людина загинула, дев'ятеро поранених

07:53 15.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

Під ворожим обстрілом опинилися 27 населені пункти Запорізької області, шість постраждалих і одна жертва

14:28 14.01.2026
Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

20:36 13.01.2026
Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

Зеленський про ліквідацію наслідків ударів РФ: Готові допомагати громадам, але вони самі мають бути максимально активними

19:26 13.01.2026
Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

Одинадцятирічна дитина поранена внаслідок авіаудару по селу в Харківській області

18:43 13.01.2026
РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

РФ сьогодні атакувала 15 об’єктів критичної інфраструктури в Україні

16:10 13.01.2026
РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

РФ двома ракетами та чотирма дронами знищила вантажний та пошкодила поштовий термінали "Нової пошти" під Харковом

15:44 13.01.2026
Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

Сибіга анонсував екстрене засідання ОБСЄ через російськи удари

ВАЖЛИВЕ

Зеленський з посиланням на розвідку: Росіяни готуються до нових масованих ударів

ВАКС визначив для Тимошенко заставу в 33 млн грн та процесуальні обов'язки

Президент Чехії вважає, що у документах щодо досягнення миру є низка болючих поступок, які Україна готова зробити за умови, що це приведе до миру

Зеленський анонсував зустрічі української делегації з представниками Трампа в США цими днями

Зеленський: Вчора споживання енергетики було на 18 ГВт, а були можливості на 11 ГВт

ОСТАННЄ

Росія свідомо використовує холод як елемент своїх атак, це геноцидний воєнний злочин - Сибіга

Віцепрем’єр Британії у Києві запевнив у міцній підтримці України та нагадав, що Путін - агент КДБ, який діє шляхом обману

Німеччина виділить 60 млн євро на зимову й енергетичну підтримку України - Сибіга

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Посольство України в Ірані тимчасово призупиняє роботу

Лубінець: заяви МКЧХ, що зрівнюють агресора і жертву, є небезпечними

На вокзалах України працюють 97 пунктів незламності, ще 50 відкриють найближчим часом - віцепремʼєр

Електрику в Києві подають в першу чергу на потребу критичної інфраструктури - мер

Uklon та Bolt розпочинають роботу в комендантську годину в Києві для забезпечення доїзду киян до Пунктів незламності

Лондон хоче побачити ознаки прагнення Москви до миру, перш ніж вдаватися до дипломатичних дій щодо України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА