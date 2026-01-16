Міненерго: відновлення е/е у прифронтових регіонах ускладнене обстрілами

Відновлення електропостачання у прифронтових регіонах України ускладнюються постійними ворожими обстрілами, повідомляє пресслужба Міненерго.

"У сильні морози і ожеледицю енергетики невпинно продовжують відновлювати нам електропостачання. У прифронтових регіонах їх роботу ускладнюють безперервні ворожі атаки", - ідеться в повідомленні.

Але навіть за таких обставин, наголошують у відомстві, енергетики відновлюють освітлення в оселях та на вулицях.