22:14 16.01.2026

Одещина отримає промислові бойлери в межах допомоги Італії Україні

Одеська область отримає частину з виділених Італією Україні промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро, повідомив очільник ОВА Олег Кіпер.

"Одещина отримає додаткові джерела генерації завдяки підтримці Уряду та міжнародних партнерів. Одещина - серед областей, які найближчим часом отримають додаткове обладнання", - написав він у телеграмі у п'ятницю.

Зокрема, зазначив він, Україна отримає від Італії близько 80 одиниць промислових бойлерів потужністю від 550 до 3000 кВт на загальну суму 1,85 млн євро. Частина цього обладнання буде спрямована для потреб Одеської області.

"Щиро дякую Уряду України та нашим міжнародним партнерам за системну підтримку Одещини і посилення енергетичної стійкості регіону в умовах війни", - пише Кіпер.

Як повідомлялося, Київ, де на сьогодні найскладніша ситуація зі світлом, отримає додаткові джерела генерації та когенерації, повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба за результатами другого засідання Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в енергосистемі Києва та Київської області.

