12:56 06.01.2026

Україна здобула уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимову Олімпіаді-2026 в Італії - Н

Українські спортсмени здобули уже 20 ліцензій у 5 видах спорту на зимові Олімпійські іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія), повідомляє Національний олімпійський комітет України (НОК).

"Рівно 1 місяць до старту головної події чотириріччя! Наразі українськими спортсменами здобуто 20 ліцензій у 5 видах спорту (біатлон — 10, лижні гонки — 5, гірськолижний спорт — 2, шорт-трек — 2, фігурне катання на ковзанах — 1)", - йдеться в повідомленні НОК.

Зазначається, до завершення кваліфікаційного періоду залишилося ще 12 днів - до 18 січня.

Як повідомлялося, на зимових Олімпійських іграх 2026 року (6-22 лютого) в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) спортсмени змагатимуться за 195 медалей у 16 олімпійських видах спорту.

Президент Національного олімпійського комітету (НОК) України Вадим Гутцайт розраховує, що на зимових Олімпійських іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія) Україна виступить успішно, як і на літній Олімпіаді-2024 у Парижі (Франція). Україна з 12 нагородами посіла 22-гу позицію в медальному заліку Олімпіади-2024 у Парижі.

Україна підтримує пропозицію глави МЗС Італії Антоніо Таяні щодо встановлення перемир’я на час зимових Олімпійських іграх 2026 року.

Міністр молоді і спорту Матвій Бідний розраховує на "необхідний мінімум" в кількості ліцензій на участь українських атлетів в Олімпіаді-2026 в Італії, а також заявляє, що є надії на успіхи у фрістайлі і біатлоні.

