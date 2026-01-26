Інтерфакс-Україна
Спорт
14:03 26.01.2026

Бідний вважає, що в України є великий потенціал щодо повернення міжнародного спорту в країну після війни

3 хв читати
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026
Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний вважає, що якщо Україна не скористається моментом і не стане після війни центром світової уваги, зокрема і в спорті, це буде величезною помилкою.

"Все залежить від нас, але я переконаний, що Україна сьогодні цікава всім у світі. Як тільки складуться умови, як тільки ми зможемо забезпечити спортивні споруди і логістику, я переконаний, що це стане місцем, куди кожен захоче приїхати. Тому що сьогодні така увага у світі сконцентрована навколо боротьби України за своє майбутнє, що якщо ми цим не скористаємось, і після війни не станемо центром світової уваги, зокрема і в спорті, це буде наша дуже величезна помилка", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, як швидко після війни міжнародний спорт зможе повернутися в Україну.

Що стосується того, господарем яких міжнародних першостей Україна хотіла б стати після війни, міністр зазначив, що Олімпійські ігри - це дуже складна історія, яка майже ніколи не є самоокупною.

"Я думаю, що нам треба почати з того, щоб відновити інфраструктуру в наших громадах, щоб наші діти, наші громадяни могли займатися спортом, дбати про себе і вести здоровий спосіб життя. Це ціль №1. Давайте будемо реалістами - залучення міжнародних змагань – це окремий напрямок роботи, який потребує системності. І тут ми маємо починати з кубкових змагань, можливо з якихось юніорських міжнародних стартів, розвивати свою спортивну інфраструктуру", - додав він.

За його словами, наразі кілька спортивних об’єктів, які, на щастя, не дуже сильно постраждали, готові і сьогодні приймати міжнародні змагання.

"Тому після того, як настане мир, ми зможемо невеликими зусиллями їх довести до того рівня, щоб вони могли приймати ці старти. У нас є досвід. Ми приймали Чемпіонат Європи з футболу і цілу купу міжнародних спортивних змагань в інших видах спорту. Сподіваюсь, що легка атлетика до нас доїде. Ми завершимо реконструкцію нашого легкоатлетичного стадіону, яка була перервана через війну. Тому, я думаю, що потенціал у нас великий", - заявив Бідний.

Серед іншого, він розповів, що команда Мінспорту робить все для того, щоб розвивати не тільки спорт вищих досягнень, а дуже велику частку уваги приділяє масовому і дитячому спорту.

"Ви можете спостерігати за всеукраїнськими шкільними змаганнями - ліги "Пліч-о-пліч". Зараз починається відбір на студентські ліги. Зрозуміло, що сьогодні складною проблемою є інфраструктура, яку ми не можемо будувати і відновлювати. Більше ніж 800 об’єктів було зруйновано або частково пошкоджено росіянами, і ця кількість постійно зростає. Але українці – це спортивна нація. Ми бачимо, який розвиток сьогодні набуває адаптивний спорт… Дуже важливо весь час пам’ятати, що ми велика спортивна нація, в нас є великі традиції, в нас є велика сила, і нас знали у світі до того, як почалася ця війна, і знали за спортивними результатами. Дуже важливо, щоб успіх в спорті лишався частиною українського бренду", - наголосив міністр.

Теги: #бідний_матвій

