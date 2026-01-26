Бідний: Маніпуляції в спорті є великою загрозою, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу

Міністерство молоді та спорту України, 19.01.2026 | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявляє, що маніпуляції в спорті є великою загрозою, тому боротьба з цим є одним із пріоритетів Мінспорту.

"У нас тут є успіхи. Ми були однією з перших п’яти країн, які доєднались до Маколінської конвенції, яка спрямована на запобігання маніпуляціям в спорті. В нас створена платформа спортивної доброчесності "Грай чесно", яка є механізмом для того, щоб упередити такі випадки. І, відверто кажучи, вже є певні успіхи, коли ми з представниками правоохоронних органів запобігаємо таким випадкам. Зокрема, є вже викриті кейси проти організаторів таких договірних матчей і спроб організувати такі шахрайські дії", - сказав Бідний в ексклюзивному інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, наскільки в Україні поширена проблема з підозрілими ставками на офіційні спортивні змагання, договірними матчами чи маніпуляціями з результатами змагань.

Міністр наголосив, що це дійсно велика загроза для сучасного спорту, особливо в контексті розвитку електронного беттінгу.

"Ми розуміємо, що якщо з цим явищем не боротися, то воно може взагалі загубити весь спорт. Можемо прийти до того, що він увесь буде замовленим, зрежисованим і підлаштованим лише під ці шахрайські схеми. Тому боротьба з цим - це один з наших пріоритетів", - додав він.

На питання, у яких видах спорту найчастіше проявляються такі порушення сьогодні, Бідний зазначив, що у нього немає чіткої статистики, але, безумовно, це єдиноборства і ігрові види спорту, як футбол і баскетбол.

"Можемо розуміти, що там дуже високі ставки. Але історично так склалося, що це бокс, боротьба, а зараз ще є велика кількість змішаних єдиноборств, де регулювання не настільки жорстке, увага до них не настільки щільна, тому, звісно, що там виникають такі бажання вчинити шахрайські дії", - розповів міністр.

Як повідомлялося, в липні 2025 року Міністерство молоді та спорту України та державне агентство "ПлейСіті" уклали меморандум про співпрацю та обмін інформацією у сфері запобігання маніпулюванню результатами офіційних спортивних змагань, реклами азартних ігор, а також з протидії поширенню ігрової залежності (лудоманії).