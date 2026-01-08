Україна закликає МОК та IBSF відсторонити російських спортсменів від участі у змаганнях

Міністерство молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України (НОК) та Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону офіційно звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) через включення до списку рекомендованих для участі у міжнародних змаганнях у статусі "нейтральних спортсменів" окремих російських скелетоністів, дії та публічна активність яких підриває засади Олімпійської хартії та несе ризик використання спорту як інструменту політичного впливу.

"У зверненні українська сторона поінформувала про факти, зафіксовані у відкритих джерелах, які свідчать про невідповідність окремих російських спортсменів критеріям нейтральності, визначеним МОК та застосовуваним IBSF", - йдеться у повідомленні Мінспорту.

Зокрема зазначається, що до рекомендованого списку включено Владислава Семенова, який є військовослужбовцем Збройних сил РФ; Альона Фролова, яка публічно схвалювала матеріали з використанням "георгіївської стрічки", що є символом російської агресії проти України; Данііл Романов, який є підписником офіційної сторінки колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, а також має зв’язок із військовими структурами Росії; Ермей Зиков, який публічно схвалював контент із використанням символу "Z", що став офіційним знаком підтримки збройної агресії РФ проти України; Поліна Тюріна, яка у 2022 році перебувала на тимчасово окупованій території Криму для участі у змаганнях; Вікторія Феттель, яка є підписницею сторінки російського пропагандиста Артемія Лебедєва, що системно поширює матеріали, спрямовані на виправдання війни та злочинів РФ проти України.

Повідомляється, що у зверненні наголошується, що наведені факти свідчать про стійкі зв’язки окремих спортсменів із військовими структурами держави-агресора, демонстрацію забороненої символіки та публічну підтримку осіб і наративів, пов’язаних із війною проти України.

"У зв’язку з цим українська сторона закликала МОК та IBSF провести всебічну та неупереджену перевірку наведених фактів та вжити необхідних заходів для недопущення участі у міжнародних змаганнях спортсменів, які не відповідають критеріям нейтральності МОК", - додали у відомстві.