Спорт
09:40 27.01.2026

Мінспорту: 494 спортсменів, тренерів і спортперсоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном

Міністерство молоді та спорту України заявляє, що за час дії воєнного стану 494 спортсменів, тренерів та осіб зі спортивного персоналу прострочили дозволені терміни перебування за кордоном.

"Мінспорту у 2025 році направило до Державної прикордонної служби України 3088 листів щодо сприяння в перетині кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі в спортивних змаганнях", - йдеться у відповіді міністерства на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Крім того, у Мінспорту зазначили, що за весь період дії в Україні воєнного стану станом на 5 січня порушили дозволені строки перебування за кордоном 494 людини. Це означає, що за 2025 рік, такі терміни прострочило 49 людей.

Як повідомлялося, Мінспорту з 2022 до початку січня 2025 року надіслало до Держприкордонслужби 7523 листів щодо перетину кордону спортсменами, тренерами та спортивним персоналом для участі у спортивних змаганнях. Станом на січень 2025 року, порушивши вимоги законодавства, прострочили дозволені терміни перебування за кордоном 445 людей.

Теги: #спортсмени #мінспорту #терміни #закордон

