Держкіно 103 рази клопотало перед ДПСУ і Мінкультури про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р

Державне агентство України з питань кіно 103 рази клопотало перед Державною прикордонною службою України (ДПСУ) і Міністерством культури України про перетин кордону військовозобов’язаними особами протягом 2025 року.

"У 2025 році Державним агентством України з питань було надіслало до Адміністрації Державної прикордонної служби України 17 листів щодо сприяння в отриманні дозволу громадянам України на тимчасовий виїзд за межі державного кордону України", - йдеться у відповіді Держкіно на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що інформація щодо порушень зазначеними особами зобов’язань щодо повернення на територію України до Держкіно не надходило.

Крім того, у відомості повідомили, що у зв’язку зі змінами правил, Держкіно у минулому році надіслало до Міністерства культури 86 листів-рекомендацій щодо сприяння перетину кордону для чоловіків 18-60 років з метою провадження діяльності у сфері кінематографії.

Як повідомлялося, Держкіно 248 разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов’язаними у 2022-2024 роках. Кілька не повернулися.