Інтерфакс-Україна
Події
22:18 14.01.2026

Екс-секретар РНБО Литвиненко розпочав дипломатичну місію у Сербії

1 хв читати

Новопризначений посол України в Республіці Сербія Олександр Литвиненко вручив копії вірчих грамот керівнику дипломатичного протоколу МЗС Сербії Бранку Радовановичу.

"Новопризначений посол Олександр Литвиненко зустрівся з паном Бранком Радовановичем, керівником дипломатичного протоколу Міністерства закордонних справ Республіки Сербія, та вручив йому завірені копії вірчих грамот", - йдеться у повідомленні посольства України в Сербії у Facebook.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський звільнив посла України в Сербії Володимира Толкача та призначив новим послом Олександра Литвиненка.

Олександр Литвиненко був призначений Секретарем Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України 26 березня 2024 року, змінивши Олексія Данілова. До цього призначення він очолював Службу зовнішньої розвідки України (з 2021 року) та мав досвід роботи заступником Секретаря РНБО у 2014-2019 роках.

Джерело: https://www.facebook.com/ambasadaukrajine

Теги: #сербія #рнбо #посол

