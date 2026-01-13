Ставка ухвалила рішення підвищити ефективність "Лінії дронів" – Умєров

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Учасники засідання Ставки верховного головнокомандувача у вівторок обговорили спроможності Сил оборони щодо нарощування безпілотної компоненти.

"За підсумками ухвалено рішення підвищити ефективність "Лінії дронів", посилити управління та забезпечити її необхідними ресурсами. Міністерству оборони доручено впорядкувати та забезпечити чіткий розподіл коштів між засобами ураження, а також знайти додаткові фінансові можливості для покриття нагальних потреб Сил оборони. Також акцентували увагу на масштабуванні виробництва дронів на оптоволокні з урахуванням дальності та точності ураження", - повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров в Телеграм.

Також учасники засідання розглянули розвиток воєнно-політичної обстановки та перспективи противника у першому півріччі 2026 року з окремим фокусом на дронову й технологічну складову.