00:09 17.01.2026

Чехія готова постачати Україні винищувачі для збиття дронів - президент

Чеська Республіка невдовзі планує надати Україні бойові літаки, які зможуть збивати безпілотники, заявив президент Петро Павел в п'ятницю.

"Чеська Республіка може за відносно короткий час надати кілька середніх бойових літаків, які є дуже ефективними в боротьбі з безпілотниками, і я вірю, що нам вдасться швидко та успішно вирішити це питання", – сказав Павел на прес-конференції з президентом Володимиром Зеленським.

Він не уточнив деталей, але два роки тому заявив, що дозвукові винищувачі L-159 чеського виробництва можуть бути передані Україні, яка майже чотири роки бореться з повномасштабним російським вторгненням.

Також Павел заявив, що Прага може постачати системи раннього попередження, такі як пасивні радари.

Reuters зазначає, що чеська армія має в своєму розпорядженні 24 літаки L-159 в одно- і двомісній конфігурації, які використовуються для навчання і підтримки сухопутних військ. Її основними винищувачами є 14 шведських Saab JAS-39 Gripen, але вона замовила 24 американські винищувачі F-35 з поставкою після 2030 року.

За попереднього уряду (до прем'єра Андрея Бабіша) Чехія постачала Україні важку техніку, включно з танками і вертольотами з армійських запасів, і отримувала компенсацію від союзників з НАТО у зв'язку з переозброєнням країни західними озброєннями.

Джерело: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/czechs-set-provide-ukraine-with-drone-fighting-jets-president-says-2026-01-16/

Теги: #винищувачі #дрони #чехія

