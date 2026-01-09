Сибіга: переконаний, що будуть додаткові рішення щодо посилення ППО

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Україна очікує на рішення щодо посилення української протиповітряноі оборони, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Як повідомляє кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна", Сибіга відвідав разом із чеським колегою місце ураження російськими "шахедами" багатоповерхівки у столиці.

"Так, ми можемо очікувати певних рішень. Як Політико-дипломатичних, в сфері енергетики, і я переконаний, що будуть додаткові рішення і в сфері посилення наших оборонних спроможностей, ППО", - сказав Сибіга під час спілкування із журналістами у Києві у пʼятницю.