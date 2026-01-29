Сибіга на Раді ЄС у закордонних справах: Ми виграємо для вас час — це гірка правда

Фото: https://t.me/Ukraine_MFA

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга взяв онлайн-участь у засіданні Ради Європейського Союзу у закордонних справах, де поінформував європейських колег про ситуацію на лінії фронту та в Україні загалом, найнагальніші потреби, просування мирних зусиль.

"Ми вступили в новий рік, який може стати поворотним для майбутнього Європи. В умовах геополітичної турбулентності важливо зберігати Україну в центрі уваги", - наголосив міністр, передає пресслужба МЗС.

Сибіга висловив вдячність європейським партнерам за єдність, послідовність та лідерство у щоденній підтримці України.

Очільник відомства підкреслив, що попри голосні заяви, Росії не вдалося досягти жодного прориву на полі бою, а втрати окупанта продовжують зростати. Метою України є досягнення рівня у 50 тисяч російських втрат на місяць. За словами керівника зовнішньополітичного відомства, коли росіяни втрачатимуть більше, ніж здатні набирати, це змусить Путіна та його режим переглянути свої плани.

Сибіга вкотре наголосив, що Україна прагне досягти паритету в озброєнні та можливостях на лінії фронту.

"Ми виграємо для вас час — це гірка правда. Краще зупинити Росію в Україні вже зараз" - зазначив міністр.

Він зауважив, що Європа має досягти повної стратегічної автономії у питаннях озброєння та безпеки. Це питання виживання Європи, в якому Україна є ключовим елементом на цьому шляху.

Сибіга відзначив важливість програми PURL для зміцнення української протиповітряної оборони та захисту критичної інфраструктури, особливо для протиракетної оборони від балістичних загроз та постачання ракет-перехоплювачів. Для цього важливо забезпечити фінансування цієї програми на рівні орієнтовно 15 мільярдів доларів на рік.

"PURL — єдиний інструмент, який дозволяє нам купувати критично важливу зброю у американців. Важливо також, щоб європейська ініціатива SAFE почала приносити результати якомога швидше цього року" - наголосив міністр.

У контексті мирних зусиль та нещодавніх переговорів в Абу-Дабі, Андрій Сибіга відзначив, що Україна розглядає їх як продовження взаємодії зі США та мирних зусиль, які отримали новий імпульс минулої осені.

Глава МЗС повідомив, що наразі Україна разом із США готується до наступного раунду в тристоронньому форматі найближчим часом.

"Як я вже казав, президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з Путіним, щоб обговорити найчутливіші питання. Зокрема, що стосується територій та ЗАЕС. Публічна реакція Кремля на цю тезу вкотре показала, що Путін не хоче зупиняти агресію", - наголосив Сибіга та відзначив, що у сучасній геополітичній реальності лише США та Дональд Трамп здатні примусити Москву до припинення війни.

Глава МЗС закликав партнерів не знімати з порядку денного питання заморожених російських активів. Це потужний важіль для миру, який не можна залишати.

Сибіга виділив ключові можливості для Європи чинити тиск на РФ: блокування "тіньового флоту" та прийняття сильного 20-го пакету санкцій, включаючи обмеження проти російської оборонної промисловості і нафтогазового сектору. Міністр також закликав, за американським прикладом, ввести санкції проти "Лукойлу" та "Роснафти".

Глава МЗС привітав Європейський Союз з остаточним рішенням відмовитися від російського газу до 2027, та подякував за нещодавнє рішення ЄС виділити перші десять мільйонів євро для Спеціального трибуналу.

"Росія повинна заплатити. Рано чи пізно. Вона має відчути цей тиск вже зараз. Сам ризик втрати активів змусив Путіна змінити свою поведінку минулого року", - зауважив він.

Окремо, Сибіга відзначив невідкладну енергетичну допомогу з боку ЄС, та внески до стійкості України в рамках так званого "Енергетичного Рамштайну". Міністр також висловив щиру вдячність суспільствам європейських країн за їхнє щиру солідарність.

"Я впевнений, що наш гіркий досвід на рівні кожної родини та загалом нашої держави також сприятиме стабільності Європи. Звісно, було би краще, якби ніхто не мусив проходити через такий досвід. Але ми повинні бути готові. Це війна майбутнього", - зазначив міністр.

У контексті євроінтеграційного шляху, глава МЗС зазначив, що цей рік має стати визначальним. Членство України в ЄС наблизить мир, зміцнить ЄС, дасть Україні ще одну гарантію безпеки та створить умови для економічного зростання в Європі. Це є ключовим елементом нової архітектури безпеки Європи.

"Доля та мир Європи сьогодні вирішуються в Україні. І за дуже високу ціну", - додав міністр.