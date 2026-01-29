Інтерфакс-Україна
Події
17:58 29.01.2026

Мінсоцполітики пропонує маломобільним киянам отримати реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

1 хв читати
Мінсоцполітики пропонує маломобільним киянам отримати реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла
Фото: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України разом з Київською міською державною адміністрацією напрацювали загальні алгоритми допомоги людям з маломобільних категорій громадян.

"Зокрема Мінсоцполітики надало перелік закладів, де діти з інвалідністю та інші маломобільні категорії громадян можуть отримати лікування та реабілітацію, щоб не перебувати у холодних квартирах", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам  міжсекторальної наради.

Зазначається, що представники міністерства, київської місцевої влади, волонтери підготували опитувальник, за допомогою якого визначають потреби найбільш вразливих категорій у районах, які вже близько трьох тижнів без світла та опалення.

Так, під час наради було визначено, що кожному районі столиці заступник голови РДА відповідає за координацію потреб одиноких людей старшого віку.

Окремо сторони обговорили роботу мультидисциплінарних команд та залучення до такої роботи волонтерів.

Теги: #реабілітація #маломобільні

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:23 26.01.2026
У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

У Києві евакуюють маломобільних мешканців після атаки РФ

18:09 30.12.2025
УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

УЧХ реалізує програму реабілітації на Львівщині

11:38 24.12.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за рік здійснили понад 9000 виїздів

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ за рік здійснили понад 9000 виїздів

15:40 08.12.2025
Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

17:07 28.11.2025
Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

17:35 06.11.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ запрацювали на Харківщині

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ запрацювали на Харківщині

17:11 04.11.2025
Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

Швейцарія інвестує CHF9 млн у проєкт TRUE для розбудови системи реабілітації в Україні

17:46 16.10.2025
Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

12:45 09.10.2025
Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

Японія прийняла ще двох поранених українських військових для реабілітації та протезування

11:41 03.10.2025
Реабілітаційні простори УЧХ відкрилися на Хмельниччині

Реабілітаційні простори УЧХ відкрилися на Хмельниччині

ВАЖЛИВЕ

Міноборони разом зі SpaceX уже вирішує проблему використання Starlink на російських БпЛА – Федоров

Синоптики попереджають про надзвичайний мороз в Україні, оголошений ІІІ (червоний) рівень небезпеки

Розвідка повідомляє, що росіяни готуються до нових ударів - Зеленський

Франція цього року додатково поставить літаки та ракети для ППО - Зеленський

"Укрзалізниця" повідомила про запровадження у прифронтових регіонах особливого режиму руху поїздів

ОСТАННЄ

"Укренерго" в останній робочий день тижня обмежуватиме електроенергію в усіх регіонах України протягом доби

Батьки київських школярів отримують повідомлення про відновлення навчання з 2 лютого очно чи дистанційно

У Резерв+ 30 січня з опівночі до 2 години ночі можуть бути недоступні послуги через технічні роботи - Міноборони

Каллас: Росія у чорному списку через ризики відмивання грошей

У районі Дронівки важкі позиційні бої; основні зусилля ворог зосереджує на форсуванні річки Сіверський Донець - ЗСУ

Українські підрозділи контролюють північну частину Покровська, у Мирнограді тримають оборонні рубежі – УВ "Схід"

Ексрадниця керівника ОП Зарівна почала викладати в Чиказькому університеті

Перша партія з 400 генераторів від уряду Польщі вже в Києві

Ангольський бізнесмен передав Україні 75 електрогенераторів

Україна отримала когенераційні установки RSE в рамках допомоги Уряду Німеччини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА