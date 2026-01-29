Мінсоцполітики пропонує маломобільним киянам отримати реабілітацію та лікування на час відсутності світла та тепла

Фото: Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики, сімʼї та єдності України разом з Київською міською державною адміністрацією напрацювали загальні алгоритми допомоги людям з маломобільних категорій громадян.

"Зокрема Мінсоцполітики надало перелік закладів, де діти з інвалідністю та інші маломобільні категорії громадян можуть отримати лікування та реабілітацію, щоб не перебувати у холодних квартирах", - йдеться в повідомленні міністерства по результатам міжсекторальної наради.

Зазначається, що представники міністерства, київської місцевої влади, волонтери підготували опитувальник, за допомогою якого визначають потреби найбільш вразливих категорій у районах, які вже близько трьох тижнів без світла та опалення.

Так, під час наради було визначено, що кожному районі столиці заступник голови РДА відповідає за координацію потреб одиноких людей старшого віку.

Окремо сторони обговорили роботу мультидисциплінарних команд та залучення до такої роботи волонтерів.