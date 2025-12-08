Інтерфакс-Україна
Медицина
15:40 08.12.2025

Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

1 хв читати
Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

В рамках проєкта "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine) 198 медичних закладів отримали понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, у рамках проєкту у центри первинної медико-санітарної допомоги передано 175 автомобілів підвищеної прохідності та 75 електромобілів, 261 гематологічний аналізатор із комплектуючими та понад 800 сучасних ноутбуків.

Крім того, 130 закладів первинки обладнані джерелами альтернативної енергії – фотовольтаїчними електростанціями. Крім того, відновлено Новобиківську сільську лікарську амбулаторію (Чернігівська обл.), що була суттєво пошкоджена у перші місяці повномасштабного вторгнення.

МОЗ повідомляє, в Україні в рамках співпраці МОЗ та міжнародних партнерів, протягом тижня працювала місія Світового банку та Банку розвитку Ради Європи щодо впровадження проєкту HEAL Ukraine.

Під час місії відбулись сесії, присвячені реагуванню на нові та нагальні потреби у сфері психічного здоров’я та реабілітації, подальшому вдосконаленню та зміцненню первинної медичної допомоги, а також про відновлення та модернізацію стаціонарної медичної допомоги, підтримку розвитку потенціалу, цифровізації та інновацій.

Основними цілями проєкту HEAL Ukraine є відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг. Кошти проєкту спрямовуються на реалізацію комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підтримку відновлення стабільної роботи системи охорони здоров’я, відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною медичних закладів, їх модернізацію та підвищення ефективності.

Теги: #обладнання #моз #реабілітація

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:01 03.12.2025
Хірурги з США і України в межах четвертої місії Vision for Ukraine запланували 30 реконструктивних операцій для українців з травмами обличчя

Хірурги з США і України в межах четвертої місії Vision for Ukraine запланували 30 реконструктивних операцій для українців з травмами обличчя

17:07 28.11.2025
Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

Реабілітація воїнів - безпека країни: про що говорили на ІІІ щорічній конференції RECOVER TOGETHER

17:36 25.11.2025
Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

Україна до кінця 2025р підготує 8 батальйонів з розмінування

17:34 24.11.2025
МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

МОЗ планує наступного року запровадити електронні ліцензії на медпрактику– Карчевич

17:18 24.11.2025
Не всі приватні медзаклади вносять обов’язкові дані до ЕСОЗ – Карчевич

Не всі приватні медзаклади вносять обов’язкові дані до ЕСОЗ – Карчевич

17:15 24.11.2025
Центр оцінювання повсякденного функціонування опрацював понад 2080 справ щодо сумнівної інвалідності посадовців – Карчевич

Центр оцінювання повсякденного функціонування опрацював понад 2080 справ щодо сумнівної інвалідності посадовців – Карчевич

16:54 24.11.2025
МОЗ розпочав розробку техрішень для запровадження деперсоналізованої оцінки повсякденного функціонування – Карчевич

МОЗ розпочав розробку техрішень для запровадження деперсоналізованої оцінки повсякденного функціонування – Карчевич

23:29 18.11.2025
Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

Держдеп США схвалив продаж Україні обладнання для Patriot на суму $105 млн

18:12 07.11.2025
Кабмін посилив контроль над обігом препарату налбуфін

Кабмін посилив контроль над обігом препарату налбуфін

17:35 06.11.2025
Мобільні реабілітаційні команди УЧХ запрацювали на Харківщині

Мобільні реабілітаційні команди УЧХ запрацювали на Харківщині

ВАЖЛИВЕ

Калмикова анонсувала оплату лікування рубців та шрамів і проєкт щодо лікування залежностей у ветеранів у 2026р.

Кабмін підвищив зарплати для медиків на територіях активних і можливих бойових дій

Кількість госпіталізацій через Covid-19 в Києві зросла в рази за місяць - департамент охорони здоров'я

Кабмін запровадив виплату в 200 тис. грн для випускників медвишів, які працевлаштовуються в селах або прифронтових територіях

Лідери фармринку України заявили про обшуки напередодні анонсованого ними зниження цін на ліки

ОСТАННЄ

Перевищення захворюваності ГРВІ та грипом зафіксовано тільки в Житомирській області – експерт

УЧХ провів третій захід програми відновлення ветеранів

Для студентів-медиків і фармацевтів підготовка офіцерів запасу стане обов’язковою частиною навчання - Свириденко

Центр психосоціальної підтримки УЧХ відкрився у Чернівцях

Всеукраїнські студентські змагання з МГП відбулися у Києві

Мережа "Сінево" розширила покриття лабораторної діагностики за ПМГ ще на 5 регіональних центрів

Держбюджет-2026 передбачає 258,6 млрд грн на сферу охорони здоров'я

Понад 59% зареєстрованих у 2025р. ветеринарних препаратів в Україні - вітчизняного виробництва

Україна формує новий ринок пластичної хірургії та медтуризму – експерт

НСЗУ планує запровадити верифікацію за системою "Аркан" лікарів, які перебувають за кордоном

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА