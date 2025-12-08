Понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання отримали 198 медзакладів у рамках проєкта HEAL Ukraine – МОЗ

В рамках проєкта "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine) 198 медичних закладів отримали понад 3000 одиниць реабілітаційного обладнання.

Як повідомляє Міністерство охорони здоров'я, у рамках проєкту у центри первинної медико-санітарної допомоги передано 175 автомобілів підвищеної прохідності та 75 електромобілів, 261 гематологічний аналізатор із комплектуючими та понад 800 сучасних ноутбуків.

Крім того, 130 закладів первинки обладнані джерелами альтернативної енергії – фотовольтаїчними електростанціями. Крім того, відновлено Новобиківську сільську лікарську амбулаторію (Чернігівська обл.), що була суттєво пошкоджена у перші місяці повномасштабного вторгнення.

МОЗ повідомляє, в Україні в рамках співпраці МОЗ та міжнародних партнерів, протягом тижня працювала місія Світового банку та Банку розвитку Ради Європи щодо впровадження проєкту HEAL Ukraine.

Під час місії відбулись сесії, присвячені реагуванню на нові та нагальні потреби у сфері психічного здоров’я та реабілітації, подальшому вдосконаленню та зміцненню первинної медичної допомоги, а також про відновлення та модернізацію стаціонарної медичної допомоги, підтримку розвитку потенціалу, цифровізації та інновацій.

Основними цілями проєкту HEAL Ukraine є відновлення та покращення доступу до основних медичних послуг. Кошти проєкту спрямовуються на реалізацію комплексу невідкладних заходів, спрямованих на підтримку відновлення стабільної роботи системи охорони здоров’я, відновлення зруйнованих чи пошкоджених війною медичних закладів, їх модернізацію та підвищення ефективності.