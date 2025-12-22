МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

Міністерство охорони здоров'я разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військовослужбовців з набутими під час проходження служби гострими розладами психіки та поведінки, а також іншими психічними захворюваннями.

Відповідне рішення прийняв парламентського комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування під час засідання минулого тижня, розглянувши відповідне питання за ініціативою члена комітету Яни Зінкевич.

Під час розгляду питання вона зазначила, що отримує звернення громадян щодо випадків, коли військовослужбовці з набутими психічними захворюваннями, зокрема, шизофренією, самовільно залишають військову частину під час маніакальних епізодів чи загострень.

"Дуже часто пацієнти, у яких є період манії або галюцинації, йдуть у самовільне залишення частини (СЗЧ), потім ДБР відкриває справу проти такої людини. Зазвичай цю людину знаходять в якомусь із лікарських закладів, тому що дуже часто її стан потребує госпіталізації. Тож людина в СЗЧ, повернутися у свою бригаду не може, тому що їй не можна контактувати з зброєю. Треба продумати якийсь ефективний механізм, який дозволить людям з важкими патологіями психіки списатися у швидкому режимі і отримати звільнення від подальшої служби", – сказала вона.

Зі свого боку, директор департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов зазначив, що "проблема дійсно існує, адже наразі діють однакові умови, що для захворювань ментальної сфери, що для поранення, травми і каліцтва".

"Коли військовослужбовець перебуває на лікуванні, то зі списків особового складу військової частини він не виключається та його контракт не припиняється. Це прописано в законі як запобіжник, щоб їх не звільняли і не переводили", – сказав він.

Зі свого боку, командувач Медичних сил ЗСУ Анато́лій Казмірчу́к зазначив, що "за неповних чотири роки (війни – ІФ-У) близько 10% звільнених з ЗСУ це якраз ці військовослужбовці, які мають саме психіатричні статті".

"Ми прекрасно розуміємо, що якщо мова йде про гострий випадок захворювання, то пацієнт потребує певного лікування, тобто ми не можемо висувати пацієнту підозру. Але якщо ми забираємо у нього зброю та відпускаємо додому, то він там візьме в руки щось інше. Тому у будь-якому випадку, по закінченому лікування, ми приймаємо рішення про його непридатність. На сьогодні ми достатньо активно впроваджуємо медичну інформаційну систему, яка зациклюється і на військові підрозділи, я думаю, що є потреба саме в доопрацюванні якраз цього елементу", – сказав він.

Казмірчук зазначив, що у зв’язку з впровадженням медичної інформаційної системи у системі Міноборони "військовослужбовцю, який має психічний розлад не потрібно їхати в військову частину і везти свої документи, він одразу з лікувального закладу, отримувавши рекомендації, може їхати додому, а ТЦК отримує сповіщення про прохожі ВЛК".