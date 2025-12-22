Інтерфакс-Україна
Події
14:32 22.12.2025

МОЗ разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військових з набутими важкими психічними розладами

2 хв читати

Міністерство охорони здоров'я разом з Міноборони розроблять механізм звільнення з ЗСУ військовослужбовців з набутими під час проходження служби гострими розладами психіки та поведінки, а також іншими психічними захворюваннями.

Відповідне рішення прийняв парламентського комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування під час засідання минулого тижня, розглянувши відповідне питання за ініціативою члена комітету Яни Зінкевич.

Під час розгляду питання вона зазначила, що отримує звернення громадян щодо випадків, коли військовослужбовці з набутими психічними захворюваннями, зокрема, шизофренією, самовільно залишають військову частину під час маніакальних епізодів чи загострень.

"Дуже часто пацієнти, у яких є період манії або галюцинації, йдуть у самовільне залишення частини (СЗЧ), потім ДБР відкриває справу проти такої людини. Зазвичай цю людину знаходять в якомусь із лікарських закладів, тому що дуже часто її стан потребує госпіталізації. Тож людина в СЗЧ, повернутися у свою бригаду не може, тому що їй не можна контактувати з зброєю. Треба продумати якийсь ефективний механізм, який дозволить людям з важкими патологіями психіки списатися у швидкому режимі і отримати звільнення від подальшої служби", – сказала вона.

Зі свого боку, директор департаменту охорони здоров’я Міноборони Дмитро Самофалов зазначив, що "проблема дійсно існує, адже наразі діють однакові умови, що для захворювань ментальної сфери, що для поранення, травми і каліцтва".

"Коли військовослужбовець перебуває на лікуванні, то зі списків особового складу військової частини він не виключається та його контракт не припиняється. Це прописано в законі як запобіжник, щоб їх не звільняли і не переводили", – сказав він.

Зі свого боку, командувач Медичних сил ЗСУ Анато́лій Казмірчу́к зазначив, що "за неповних чотири роки (війни – ІФ-У) близько 10% звільнених з ЗСУ це якраз ці військовослужбовці, які мають саме психіатричні статті".

"Ми прекрасно розуміємо, що якщо мова йде про гострий випадок захворювання, то пацієнт потребує певного лікування, тобто ми не можемо висувати пацієнту підозру. Але якщо ми забираємо у нього зброю та відпускаємо додому, то він там візьме в руки щось інше. Тому у будь-якому випадку, по закінченому лікування, ми приймаємо рішення про його непридатність. На сьогодні ми достатньо активно впроваджуємо медичну інформаційну систему, яка зациклюється і на військові підрозділи, я думаю, що є потреба саме в доопрацюванні якраз цього елементу", – сказав він.

Казмірчук зазначив, що у зв’язку з впровадженням медичної інформаційної системи у системі Міноборони "військовослужбовцю, який має психічний розлад не потрібно їхати в військову частину і везти свої документи, він одразу з лікувального закладу, отримувавши рекомендації, може їхати додому, а ТЦК отримує сповіщення про прохожі ВЛК".

Теги: #моз #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:17 22.12.2025
Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

Вийшла нова версія Армія+ з цифровим посвідченням та інформстрічкою – Міноборони України

11:47 19.12.2025
Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

Міноборони розпочало тестування системи "Майно" у військових частинах

20:18 18.12.2025
Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

Шмигаль обговорив з новим міністром оборони Чехії розвиток безпекової співпраці

09:31 17.12.2025
Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

Міноборони подало в уряд документи для запуску Defence City з 5 січня

11:53 16.12.2025
Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

Концепцію розвитку підводного розмінування напрацювали в Міноборони

10:45 16.12.2025
На "Рамштайні" партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - Міноборони

На "Рамштайні" партнери оголосять про нові внески у посилення спроможностей Сил оборони України - Міноборони

19:35 12.12.2025
Міністр оборони: Ми побудували цілісну систему управління антикорупційною діяльністю

Міністр оборони: Ми побудували цілісну систему управління антикорупційною діяльністю

12:25 11.12.2025
У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

У PHU Lechmar заявили, що виконали основні зобов'язання в рамках контракту з Держприкордонслужбою

12:01 11.12.2025
МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

МОЗ пропонує знижувати ціни на препарати, строк придатності яких менше 180 днів

14:02 10.12.2025
Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

Міноборони вперше закупить універсальні польові тенти для військових — бронековдри на суму 132 млн грн

ВАЖЛИВЕ

Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

ОСТАННЄ

Шістьох мешканців Львівщини підозрюють у продажу підробок відомих брендів - Нацполіція

Відновлювальні роботи поблизу Коростеня тривають, поїзд №45/46 Харків-Ужгород прямує із затримкою 7 годин - "Укрзалізниця"

Ми віримо, що після деокупації переміщені університети мають повернутися у свої міста - заступник міністра освіти Трофименко

Уточнення від ГУР: під Ліпецком було уражено два багатоцільові винищувачі Су-30

Найбільша в історії ЄС логістична операція: Єврокомісія повністю перемістила з Литви до України теплову електростанцію

Трофименко: Завдання – відновитися після завершення війни до показника в 100 тис. іноземних студентів в Україні

ЄС виділив Україні EUR2,3 млрд шостого траншу в рамках Ukraine Facility

Арешт авто нардепа Ніколаєнка, обвинуваченого в смертельному ДТП, скасовано, розгляд справи триває – Офіс генпрокурора

Міносвіти подумає над тим, щоб перевести КНУ ім. Шевченка на загальні умови фінансування на рівні з іншими вишами, - Трофименко

Лише кожен восьмий український журналіст відмовився б від публікації новини про корупцію в Міноборони – дослідження

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА