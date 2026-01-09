Інтерфакс-Україна
19:28 09.01.2026

Атака РФ із запуском "Орєшніка" - чергова спроба Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи – міністр оборони Британії

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі, який перебуває із візитом у Києві у пʼятницю, засудив чергову атаку РФ по Україні.

"Серія атак Росії на Україну протягом ночі, включаючи запуск балістичної ракети "Орешник" по Львову, є черговою спробою Путіна тероризувати Україну та загрожувати безпеці Європи", - написав він у соцмережі Х.

Гілі зазначив, що його сьогоднішній візит до Києва підкреслює рішучу підтримку Великою Британією справедливого та міцного миру в Україні.

 

