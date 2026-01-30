Інтерфакс-Україна
Події
10:24 30.01.2026

Дату та місце наступних перемовин може буто змінено - Зеленський

2 хв читати
Дату та місце наступних перемовин може буто змінено - Зеленський

Наступна зустріч української, американської та російської делегацій попередньо має відбутися у неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ), однак дата та місце можуть змінитися, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, це пов’язано з тим, що "щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном", і ці речі можуть вплинути на дату.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів) у п’ятницю та суботу 23 і 24 січня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях брали участь спеціальны посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував наступний раунд переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) на неділю, 1 лютого. Віткофф анонсував 29 січня продовження перемовин "приблизно через тиждень" і заявив про прогрес, пославшись на українську сторону. При цьому сам він та Кушнер не будуть на цих переговорах присутні.

Теги: #місце #переговори #дата

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:48 28.01.2026
Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

12:00 28.01.2026
Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

Голова комітету Ради Климпуш-Цинцадзе: Дії РФ не мають нічого спільного з переговорним процесом

20:09 27.01.2026
Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

Гарантії безпеки від США та ЄС відкриють шанс на мир - заступник голови фракції "Батьківщина"

19:50 26.01.2026
Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

Посол Франції в Україні наголошує на важливості європейців за столом переговорів про мир в Україні

13:28 26.01.2026
Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

Голова комітету Ради Мережко сумнівається у результативності переговорів з РФ

10:27 25.01.2026
РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

РФ пропонує Україні спільно користуватися електроенергією Запорізької АЕС - ЗМІ

22:33 24.01.2026
Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

Віткофф назвав переговори в Абу-Дабі дуже конструктивними та анонсував їх продовження наступного тижня

21:40 24.01.2026
Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

Росія та Україна вели частину переговорів в Абу-Дабі без участі США - ЗМІ

19:42 24.01.2026
Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

Переговори в Абу-Дабі продовжаться 1 лютого – ЗМІ

18:08 24.01.2026
РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

РФ веде фіктивні переговори і не готова укладати мирну угоду – Яценюк про зустріч в ОАЕ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Публічно запрошую Путіна в Київ, якщо він наважиться

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Агентство з відновлення радить водіям 1-3 лютого утриматися від далеких поїздок через морози

Перемовини Україна-США-РФ продовжаться приблизно через тиждень – Віткофф

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

ОСТАННЄ

Петиція про заміну в Києві освітлення під’їздів на світильники з датчиками руху не набрала необхідних голосів

Мінкультури 1,3 тис. разів клопотало перед Держприкордонслужбою про перетин кордону військовозобов'язаними у 2025р.

Поліція отримала численні повідомлення про мінування держустанов, навчальних закладів і підприємств у Києві

Глава МЗС Ірландії затвердила виділення EUR25 млн на відновлення електро- і теплопостачання в Україні

"Укрзалізниця" обмежила рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям через атаки на залізничну інфраструктуру

УЦОЯО затвердив загальні характеристики тестів НМТ-2026 та схеми нарахування балів

Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю, зокрема у посиленні ППО, розвитку дронів та в авіаційній складовій

Мінветеранів: понад 2 тис. військових та ветеранів пройшли обстеження очей і отримали лікування за програмою "Повернемо зір Захисникам"

Два супермаркети "Сільпо" на Троєщині тимчасово переходять на цілодобовий режим роботи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА