Дату та місце наступних перемовин може буто змінено - Зеленський

Наступна зустріч української, американської та російської делегацій попередньо має відбутися у неділю, 1 лютого, в Абу-Дабі (ОАЕ), однак дата та місце можуть змінитися, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовились, що зустріч буде в Абу-Дабі. І для нас дуже потрібно, щоб всі були на зустрічі, з ким домовлялись, тому що всі очікують фідбек. Але може бути змінена дата або місце", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами.

За його словами, це пов’язано з тим, що "щось відбувається в ситуації з Америкою та Іраном", і ці речі можуть вплинути на дату.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ провели тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів) у п’ятницю та суботу 23 і 24 січня.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях брали участь спеціальны посланці президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф, Джаред Кушнер, Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Президент України Володимир Зеленський раніше анонсував наступний раунд переговорів в Абу-Дабі (ОАЕ) на неділю, 1 лютого. Віткофф анонсував 29 січня продовження перемовин "приблизно через тиждень" і заявив про прогрес, пославшись на українську сторону. При цьому сам він та Кушнер не будуть на цих переговорах присутні.