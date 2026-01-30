Українська асоціація студентів пропонує відзначати День українського студентства 29 січня - УІНП

Фото: УІНП

Українська асоціація студентів пропонує 29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, відзначати День українського студентства, повідомляє Український інститут національної пам’яті (УІНП).

"Під час зустрічі студенти разом із головою Інституту обговорили ініціативи у сфері національної пам’яті. Зокрема, пропозицію Української асоціації студентів щороку 29 січня, у День пам’яті Героїв Крут, відзначати День українського студентства. Під час дискусії, акцентували про тяглість боротьби України за незалежність, роль студентства у збереженні пам’яті та можливості участі молоді в просвітницьких, дослідницьких і комунікаційних проєктах", - йдеться в повідомленні за результатами участі голови УІНП Олександра Алфьорова з представниками Української асоціації студентів.

Зазначається, що на сьогодні в Україні відзначають міжнародний День студента 17 листопада, на знак пам’яті про чеських студентів, які у 1939 році виступили проти нацистського режиму, хоча, ще нещодавно, була поширена російська традиція відзначення "Тетяниного дня" (25 січня).

"Однак українська історія має власний, не менш промовистий приклад студентського героїзму є бій під Крутами, що стався раніше й увійшов у пам’ять як один із перших проявів молодіжного спротиву заради незалежності… Тому в Українській асоціації студентів наголошують, що дедалі актуальнішою стає пропозиція встановити День українського студентства 29 січня – у День пам’яті Героїв Крут, який понад століття уособлює боротьбу, відповідальність і готовність молоді захищати свою державу", - йдеться в повідомленні.

Очікується, що запровадження цього дня покликане не лише вшанувати подвиг захисників під Крутами, а й об’єднати сучасних студентів довкола спільних цінностей – патріотизму, жертовності та відданості Україні.