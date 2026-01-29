Інтерфакс-Україна
Події
21:23 29.01.2026

Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

2 хв читати
Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за його домовленості з Володимиром Путіним про безпеку України під час морозів і заявив, що Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки Києва та інших міст України на період екстремального зимового періоду.

"Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", - написав Зеленський в соцмережі Х у четвер ввечері.

Як повідомлялося, Трамп у четвер заявив, що просив Володимира Путіна не стріляти по Києву на інших містах України і саме цим нібито пояснюється, що протягом останнього тижня обстрілів української столиці з боку РФ не було.

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто робити марний дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили", - сказав Трамп на засіданні у Білому домі в четвер.

Як повідомлялося, в соцмережах зранку у четвер поширилися інформація про начебто досягнення домовленості про припинення ударів по інфраструктурі, офіційне підтвердження або спростування цієї інформації було відсутнє від жодної сторони трьохсторонніх українсько-американсько-російських переговорів, які відбулися минулими вихідними в Абу-Дабі.

Російські ЗМІ повідомляють, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в четвер відмовився коментувати інформацію про переговори щодо енергетичного перемир’я.

Радниця Офіса президента України Вікторія Страхова в четвер, 29 січня, повідомила про появу в соцмережах інформації про начебто згоду РФ на припинення будь-яких ударів по Києву та області, а також по об'єктах інфраструктури на іншій території України. "Надходить інформація про те, що сьогодні з 7 ранку в ЗС Росії введено заборону на вогневе ураження: по будь-яким об'єктам в Києві та Київській області; по будь-яким об'єктам інфраструктури по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Інформацію також оприлюднив командир спецпідрозділу "Kraken" Костянтин Немічев.

При цьому під час вивчення компонентів боєприпасів, які були використані під час обстрілу України з боку РФ в ніч на 24 січня, були знайдені рештки ракети Х-101 2026 року випуску. Це може вказувати на вичерпання противником власних запасів і обмеження використання боєприпасів під час обстрілів України поточними виробничими потужностями агресора.

 

Теги: #сша #обстріли #рф #президент

20:54 29.01.2026
Американсько-Український інвестфонд відбудови опрацює 22 проєкти з 59 поданих

Американсько-Український інвестфонд відбудови опрацює 22 проєкти з 59 поданих

20:25 29.01.2026
Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

Зеленський: Є хороші результати СБУ в протидії операціям РФ проти нашої держави

19:33 29.01.2026
Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

Трамп заявив, що обстрілів Києва з боку РФ не було останніми днями, бо він попросив про це Путіна

19:24 29.01.2026
РФ використовує релігію для виправдання війни проти України – омбудсмен

РФ використовує релігію для виправдання війни проти України – омбудсмен

13:43 29.01.2026
США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

США та Україні бракує чіткого бачення гарантій безпеки — голова євроінтеграційного комітету Ради

12:37 29.01.2026
Внаслідок атак знеструмлено споживачів у трьох регіонах, ще понад 500 н.п. без світла в 7 областях через негоду

Внаслідок атак знеструмлено споживачів у трьох регіонах, ще понад 500 н.п. без світла в 7 областях через негоду

12:34 29.01.2026
Генштаб повідомляє про ураження РЛС та пунктів управління БпЛА противника на ТОТ України

Генштаб повідомляє про ураження РЛС та пунктів управління БпЛА противника на ТОТ України

07:20 29.01.2026
Під ворожим обстрілом опинилися 34 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 16 постраждалих

Під ворожим обстрілом опинилися 34 населених пунктів Запорізької області, 3 жертви, 16 постраждалих

20:48 28.01.2026
Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

Віткофф та Кушнер не братимуть участі в наступному раунді українсько-російських переговорів – Рубіо

20:21 28.01.2026
На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

На Херсонщині через детонацію ворожого дрона загинув місцевий житель - ОВА

