Зеленський Трампу: Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки міст на період екстремальних морозів

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за його домовленості з Володимиром Путіним про безпеку України під час морозів і заявив, що Україна очікує на виконання домовленостей щодо безпеки Києва та інших міст України на період екстремального зимового періоду.

"Важлива заява Президента Трампа щодо можливості на час цих зимових холодів дати безпеку Києву та іншим містам України від російських ударів. Енергетика – це основа життя, і ми цінуємо зусилля наших партнерів, щоб допомогти нам захистити життя. Дякую, Президенте Трамп! Команди говорили в Еміратах про це. Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись. Деескалаційні кроки сприяють реальному руху до завершення війни", - написав Зеленський в соцмережі Х у четвер ввечері.

Як повідомлялося, Трамп у четвер заявив, що просив Володимира Путіна не стріляти по Києву на інших містах України і саме цим нібито пояснюється, що протягом останнього тижня обстрілів української столиці з боку РФ не було.

"Я особисто попросив президента Путіна не стріляти по Києву та різних містах протягом тижня, і він погодився це зробити, і я мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато людей казали, що не варто робити марний дзвінок, бо нічого не вийде, але він це зробив, і ми дуже раді, що вони це зробили", - сказав Трамп на засіданні у Білому домі в четвер.

Як повідомлялося, в соцмережах зранку у четвер поширилися інформація про начебто досягнення домовленості про припинення ударів по інфраструктурі, офіційне підтвердження або спростування цієї інформації було відсутнє від жодної сторони трьохсторонніх українсько-американсько-російських переговорів, які відбулися минулими вихідними в Абу-Дабі.

Російські ЗМІ повідомляють, що прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в четвер відмовився коментувати інформацію про переговори щодо енергетичного перемир’я.

Радниця Офіса президента України Вікторія Страхова в четвер, 29 січня, повідомила про появу в соцмережах інформації про начебто згоду РФ на припинення будь-яких ударів по Києву та області, а також по об'єктах інфраструктури на іншій території України. "Надходить інформація про те, що сьогодні з 7 ранку в ЗС Росії введено заборону на вогневе ураження: по будь-яким об'єктам в Києві та Київській області; по будь-яким об'єктам інфраструктури по всій Україні", - йдеться у повідомленні.

Інформацію також оприлюднив командир спецпідрозділу "Kraken" Костянтин Немічев.

При цьому під час вивчення компонентів боєприпасів, які були використані під час обстрілу України з боку РФ в ніч на 24 січня, були знайдені рештки ракети Х-101 2026 року випуску. Це може вказувати на вичерпання противником власних запасів і обмеження використання боєприпасів під час обстрілів України поточними виробничими потужностями агресора.